Stor forvirring: - Er hun fra 'Sex on the Beach'?

Det var ikke alle, der havde styr på genkendelsesevnerne, da Ekstra Bladet med billeder i hånden forud for fredagens Reality Awards gik på gaden for at høre folket, om de ved, hvem de nominerede til fredagens store prisshow er

Det bliver festligt, fornøjeligt og fantastisk.

På fredag 18. marts løber Reality Awards 2022 af stablen på Docken i København med rød løber fra klokken 18:30 og prisuddeling fra klokken 20 - et show, du eksklusivt kan se på ekstrabladet.dk.

Her på Ekstra Bladet er vi meget spændte på at give jer alle detaljer, al saftig sladder og alle vindere fra showet, når vi går live både på video og skrift fra start til slut.

Men de danskere, vi mødte på Strøget en helt almindelig tirsdag, ville ikke helt være ved, om de mon er lige så spændte som os, og få af dem ville indrømme offentligt, hvorvidt de har tænkt sig at følge med eller ej.

Det ville de nu nok, hvis de vidste, hvad de går glip af.

Spejder Jens

Flere af vore adspurgte vidste da også mere om de forskellige realitystjerner og de programmer, stjernerne har huseret i, end de måske vil indrømme, når de taler med venner og familie om de farverige udsendelser, de fordyber sig i, når det er tid til en omgang guilty pleasure på mobilen, iPad eller husalteret.

Forvirringen meldte sig dog også på strøgturen. For hvad er mon for eksempel 'Sex on the Beach' for et program? Og kan det virkelig passe, at der engang var en stor realitystjerne med øgenavnet Spejder Jens?

I toppen kan du se den sjove video af, at vi beder ung som gammel, almindelig som atypisk - og en enkelt kærlighedsspreder midt i en danse-demo - om at identificere nogle af årets nominerede ved Reality Awards.

Vi præsenterer dem således for billeder af udvalgte realitystjerner og en enkelt gråsprængt tv-vært med spørgsmålet: 'Kender du personen eller personerne på billedet?'

17 priser uddeles

Der bliver nok at se - og høre - når der skal uddeles 17 priser til det vilde og 'berygtede' show - heriblandt 'Årets bedste mandlige og kvindelige deltager', 'Årets newcomer', 'Årets hotteste mand og kvinde', 'Årets bedste bemærkning' og 'Årets drama'.

Værter er komiker Dan Andersen og realitylegende Camilla Framnes.

'Årets bedste bryster' er blevet droppet, men det lever vi fint uden i denne årligt tilbagevendende begivenhed, der siden 2014 har budt på kaos, vilde optrin, optræk til slåskamp, mundhuggeri, nøgenhed, flotte kostumer og råben og skrigen, men også uendeligt meget livsglæde og fejring af det, det hele handler om:

De personer fra reality-tv, vi elsker at tale om ved morgenkaffen og på arbejdspladsen, når det hele bliver lige en tand for mørkt i 'den virkelige verden' midt i aftagende pandemi og frygtelig krig i Europa.

Hvis du ikke er så heldig at have billet til at se festlighederne på Docken live, så kan du selvfølgelig se hele det på én gang gakkede og geniale awardshow eksklusivt i Ekstra Bladet+ her:

Kom med til årets vildeste realityfest