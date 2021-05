Stor forvirring om 'De sjældne danskere'

Der er nok ikke megen tvivl om, at tv-programmet 'De sjældne danskere' har taget seerne med storm.

I tre sæsoner har man kunnet følge livet for Piet, Nalina og mange flere, der alle kæmper med en sjælden sygdom.

Og det kom derfor også som en overraskelse, da en af seriens hovedpersoner på den røde løber ved Zulu Awards fortalte Se og Hør, at der altså var tale om den sidste sæson, og at der ikke ville blive lavet mere.

- Der kommer ikke mere af 'De sjældne danskere'. Der blev aftalt at lave tre sæsoner, og det var det, lød det fra 13-årige Piet, da han mødte journalisten til showet.

Men det er altså ikke helt rigtigt.

Piet mente ikke, at der var mere på vej. Foto: Pipeline/TV 2

Vil meget gerne lave mere

Det fortæller redaktør Nikolaj Daugberg fra TV 2 til Ekstra Bladet.

- TV 2 vil meget gerne sende endnu en sæson af 'De sjældne danskere', men det kræver selvfølgelig, at der er medvirkende familier, der har overskud og lyst til at lade os følge deres liv med en sjælden diagnose.

Derfor er man fra produktionens side så småt gået i gang med at tale med tidligere og eventuelt nye medvirkende, om de vil deres liv med danskerne igen.

Det lader dog ikke til at være tilfældet, at Piet kommer med i en kommende sæson.

Han slår dog fast, at han stadig gerne vil lave mere tv, og at han lige nu er i gang med at streame live, når han spiller spil som FIFA og Fortnite på YouTube.

Alle tre sæsoner af 'De sjældne danskere' kan ses på TV 2 Play.