Der er stor fyringsrunde på Danmarks Radio.

Her har medarbejderne netop fået at vide, at 20-25 medarbejdere vil blive afskediget i DR Nyheder, hvor 49 stillinger nedlægges. Derudover skal der også nedlægges et tilsvarende antal stillinger i afdelingen DR Kultur, Børn og Unge.

I alt 90 stillinger nedlægges, skriver fagbladet Journalisten.

Sindedagen, som det kaldes på DR, vil finde sted 6. september. Det er den dag, hvor ledelsen giver besked til medarbejderne om, at de har i sinde at afskedige dem.

Det oplyser flere kilder til Journalisten.

DR vil i fremtiden investere mere i DR Lyd og DR TV, skulle nyhedsdirektør, Sandy French, ifølge Journalisten have forklaret på et stormøde.

Det kræver en omprioritering af DR’s midler og vil derfor betyde færre penge til indholds- og programproduktion. Derimod vil DR få brug for flere digitale designere, flere kodere og it-udviklere, lyder meldingen fra ledelsen.

Ændringerne sker som led i DR’s strategiplan frem mod 2025, de ‘Sammen om det vigtige’, der blev præsenteret sidste år.

Dengang blev flere medarbejdere blev rykket.

Tilbage i 2018 var der også en stor fyringsrunde i DR, der blev intet mindre end 382 stillinger færre.

DR Nyheder dækker blandt andet over nyhedsafdelingen og DR's mange distrikter.

DR Kultur, Børn og Unge dækker blandt andet over P3, og 'Detektor' og DR2 Debatten'.

