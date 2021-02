Stor indrømmelse: - Det var en joke

Det gik bestemt ikke stille for sig under fredagens nervepirrende Five Chair Challenge i årets udgave af 'X Factor'.

Her blev der nemlig i den grad skruet op for dramaet, da det blev dommer Thomas Blachmans tur til at udvælge, hvilke grupper han ville have med sig videre til årets bootcamp.

Dommeren lagde fra start hårdt ud med at fjerne en stol, så han havde mulighed for at danne sin egen gruppe. Siden fjernede han endnu en, men den ene stol kom dog tilbage, da Lucas & Jeamilla som en af de sidste grupper imponerede Blachman og overbeviste ham om, at også de fortjente en plads med videre i bootcamps.

Dramaet stoppede dog langt fra der.

Lucas & Jeamilla røg ud til fordel for Unity. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Som den sidste gruppe indtog Unity bestående af barndomsvennerne Simon Kozma og Marcus Enevoldsen nemlig scenen.

Deres optræden gik dog langt fra efter planen, for knapt var de begyndt at synge, før Blachman stoppede dem og påpegede, at noget var helt galt, og at de var ude af takt.

Derefter blev gruppen bedt om at synge akapella.

- Da han viftede med armene og sagde stop, der tænkte jeg, at vi var færdige. Nu er det game over, siger Marcus til Ekstra Bladet om det dramatiske øjeblik.

- Da det skete, tænkte vi samtidig også, at vi ikke havde en chance. Vi havde jo set de andre, og de var vildt gode, supplerer Simon.

Unity fik en ekstra chance af Blachman og endte med at gå videre til bootcamp. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Overraskede

Derfor blev de to også ganske overraskede, da Blachman gav dem mulighed for at synge igen.

- Det var jo bare perfekt, for så fik vi en chance til, og så tænkte jeg, at vi ville give den alt, vi havde, og det endte jo med at gå meget godt, siger Marcus med et grin.

- Hvad var det, der gik galt, siden I var så meget gal på den i første omgang?

- Vi havde øvet os på at bruge hele scenen, så vi kunne lave vores show, og vi ville gå rundt på scenen. Det gjorde vi jo så, men vi fandt hurtigt ud af, at de der monitors kun står i midten, så når vi bevægede os, kunne vi ikke høre det, og det var nok det, der gik galt, lyder det fra Simon.

Det siger Blachman 'Først og fremmest tillader jeg mig selv at destruere alt i forhold til, hvordan man nu engang opfører sig på tv. Jeg har prøvet det så mange gange, så jeg er frisat. De sekunder hvor tvivlen raserer mig, bliver det til et stykke tv-dramatik. Måske ikke særlig god dramatik, men så om ikke andet dramatik for idioter', lyder det fra Blachman i en mail, da Ekstra Bladet spørger til, hvad han selv tænker om hele seancen under fredagens nervepirrende stoledans.



Men dramaet sluttede langt fra der. Trods den dårlige start valgte Blachman nemlig noget overraskende at give gruppen, der så måbende til, en stol.

Men den ellers så stålfaste Blachman var så i tvivl om sit valg, og hvilken anden gruppe han skulle sende hjem til fordel for Unity, at han forlod dommerbordet og studiet og rådførte sig med sine folk backstage, mens han samtidig flere gange undervejs på scenen skiftede mening om sit valg.

Unity endte midt i dramaet fredag aften. Foto: Lasse Lagoni/TV2

I sidste ende valgte han dog til publikums store overraskelse at give Unity en stol til fordel for Lucas & Jeamilla, som han ellers havde fået hentet en ekstra stol ind i studiet til kort forinden.

Det valg chokerede Unity, fortæller de.

- Vi er helt forvirrede på den scene. Han siger, vi skal have en stol, men vi forstår ikke, hvad der foregår, lyder det fra Simon.

- Det var noget af en rutsjebanetur, og det var helt vildt at stå der, siger han videre.

- Men hvad tænker I om det skift - var det fair?

- Jeg fatter slet ikke det skift. De var meget bedre sangere end os. Vi fattede ikke, hvorfor vi fik en stol. Vi havde bare den indstilling, at vi har haft det sjovt, og at vi måtte se, hvad det ville føre til. Vi havde aldrig troet, at vi ville få en stol, lyder det fra Marcus.