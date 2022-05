Stor kovending: Færdig i populært tv-program

Tilbage i marts sidste år kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan arkitekt Mads Kappel Mikkelsen ikke længere skulle være en del af TV3-programmet 'Boligkøb i blinde'.

Til Ekstra Bladet forklarede han i den forbindelse, at produktionen i stedet havde valgt at satse på nye kræfter til opgaven.

Derfor blev det Tor-Olof Johansson, arkitekt og direktør i Johansson Arkitekter, der indtog Mads Kappel Mikkelsens plads.

Det blev dog en kort fornøjelse for Tor-Olof Johansson.

I den kommende sæson af 'Boligkøb i blinde' er det nemlig atter Mads Kappel Mikkelsen, der er tilbage for at styre slagets gang, når de faldefærdige boliger skal laves om til fantastiske boligdrømme.

Mads Kappel (th.) vender tilbage i den nye sæson af 'Boligkøb i blinde'. Foto: Nent Group Danmark

Kaster sig over nye projekter

Over for Ekstra Bladet bekræfter Kenneth Kristensen, der er programdirektør hos Viaplay Group, som står bag TV3, at det fra nu af igen vil være Mads Kappel Mikkelsen, man som seer vil møde i det populære tv-program.

'Vi er glade for at byde Mads Mikkelsen stort velkommen tilbage i programmet, og vi glæder os til at se, hvilke spændende og imponerende løsninger han får lavet i 'Boligkøb i blinde'-husene. Det er dejligt med et kendt ansigt, som vi allerede ved er en meget dygtig og kompetent arkitekt', lyder det i et skriftligt svar fra Kenneth Kristensen.

Her forklarer han videre, at Tor-Olof Johansson nu har valgt at gå selvstændig og derfor ikke længere vil være en del af programmet.

'Samtidig vil vi gerne sige tak til Tor-Olof Johansson for de foregående sæsoner af 'Boligkøb i blinde', og vi ønsker ham alt held og lykke med, at han nu er blevet selvstændig og de nye projekter, han er i fuld gang med', lyder det videre.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Tor-Olof Johansson eller Mads Kappel Mikkelsen.

