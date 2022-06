Stor lykke hos TV 2-par

'Der har været lidt stille herinde de sidste par uger, og ja grunden er, at vi venter os endnu et familiemedlem.'

Således skrev Maria Skødt Hansen kendt fra 'Årgang 20' på Instagram tilbage i december sidste år.

Og nu er det ekstra familiemedlem så ankommet.

'Velkommen til verden lille menneskebarn', skriver Maria Skødt Hansen på Instagram om den lille pige, som hun og Nikolaj Bek netop er blevet forældre til.

Parret, der har været sammen siden 2013, er i forvejen forældre til datteren Solvej fra 2020, der nu kan kalde sig storesøster.

I 2021 kunne parret i tredje forsøg sige ja til hinanden, efter de blev forlovet i 2018.

Parret havde egentlig først planlagt, at de skulle blive mand og kone i 2020, men så blev Maria Skødt Hansen gravid med lille Solvej, og så rykkede de bryllupet.

