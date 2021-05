Stor lykke hos tv-par: Endelig forældre til to

Trine og Mikkel fra 'Nybyggerne' har tidligere mistet to børn under graviditeten. Nu er de blevet forældre til en lille datter

Da 'Nybyggerne' rullede over skærmen i 2020, blev det ikke pædagog-parret Trine og Mikkel, der løb med sejren og drømmehuset ved Silkeborg.

Parret var dog så heldige at vinde programmets rejsegavekort til 20.000 kroner, som de valgte at bruge på fertilitetsbehandlinger efter to graviditetstab af ønskebørnene Alva og Ask.

- Vi har brugt pengene på en lidt anden slags rejse. En fertilitetsrejse og en rejse, der forhåbentligt vil vare ved for livet og skabe mere glæde, end vi kan drømme om. Sidst på foråret bliver Saga nemlig storesøster, skrev Trine på Instagram i december.

Glæden er nu stor hos familien, da lillesøster meldte sin ankomst 21. april.

- Det er fedt, lækkert og så dejligt at være kommet dertil. Det har været ni lange måneder, og det er en kæmpe forløsning at kunne sidde med hende fysisk og have noget at forholde sig til. Fødslen, som var et planlagt kejsersnit, gik lige som den skulle, fortæller den stolte far.

- Vi er så glade og nyder det. Trine har naturligvis de forventelige kropslige udfordringer efter kejsersnittet, men alt det klarer hun godt. Og jeg tager mig af alle fire herhjemme i øjeblikket, griner han og henviser til sine tre piger og hunden Tage.

Opkaldt efter sin tipoldemor

Indtil for tre dage siden havde parret ikke besluttet sig for, hvad nyeste skud på stammen skulle hedde. Nu kan hun dog ikke hedde andet end Asta.

- Min mormors mor hed Asta, og siden min mormor begyndte at hjælpe os med finansieringen af fertilitetsbehandlingen, har vi snakket om navnet. Vi besluttede os dog først for et par dage siden, da Saga pludselig en dag sagde, at hun godt kunne lide navnet Asta. Så skulle det jo bare være det, forklarer Mikkel.

- Asta var 54 centimeter lang og vejede knap fire kilo, da hun kom ud. Hun er skide sød og mere til. Saga er glad, stolt og skal også vænne sig til, at der er en anden, der også tager opmærksomheden. Men hun er rigtig god til at hjælpe os med at ae hende, fortsætter han.

Det var Sunnvá og Martin, der vandt 2020-udgaven af 'Nybyggerne'. Præmien var et hus til en værdi af 2,6 millioner kroner, men der ventede nogle finansielle tømmermænd efter sejren.