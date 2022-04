Stor lykke: Tv-par er blevet forældre igen

Fredag kom storken forbi, og nu kan 'Nybyggerne'-parret Christine Delmar og Mikkel Ibsen kalde sig forældre til endnu en lille søn.

Det skriver Christine Delmar i et opslag på sin Instagram-profil.

'Lillebror. På mange måder en vanvittig fødsel, men vi har det godt. Allesammen. Fredag 08.04.22, en snevejrsdag, endte vores marathon-fødsel.'

Foruden den lille ny har parret sønnen Sylvester, som de fik i 2019.

En 'maratonfødsel'

Af hvad man kan læse på opslaget, var det ikke en helt ukompliceret fødsel, men snarere et længere forløb, som Christine Delmar selv kalder for en 'maraton-fødsel'.

Uden at gå for meget i detaljer om forløbet fortæller Christine Delmar til Ekstra Bladet, at den lille søn tog sig god tid til at komme ud, til trods for at hans mor var gået i fødsel - men at det heldigvis gik hurtigt til sidst.

'Jeg gik i fødsel to dage, før han kom, og endte med en sød lille baby til gengæld kun efter seks presseveer. Vi nåede akkurat på sygehuset, til at den dygtige jordemoder hjalp med at tage imod,' skriver den nybagte mor i en besked til Ekstra Bladet.

Christine Delmar og kæresten, Mikkel Ibsen, har endnu ikke fundet et navn til deres lille søn.

'Vi venter lige og ser, hvad han er for en først,' skriver hun til Ekstra Bladet.

Tillykke til den lille familie.

