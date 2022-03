Stor mystik om nedbrud: - Er det en joke?

Fredag aften opstod der pludselig kaos midt i tredje liveshow af 'X Factor', da strømmen gik i studiet i Priorparken, og alt pludselig blev sort.

Strømnedbruddet var tilsyneladende ikke sådan bare at fikse, og i hele 25 minutter var der lukket for strømmen og dermed også livesignalet i 'X Factor'.

På TV 2 blev der derfor blændet op for en omgang reklamer, efter vært Sofie Linde havde forsøgt at holde gang i programmet i et par minutter.

Sofie Linde reagerer på det store strømsvigt under fredagens show.

Da Ekstra Bladet mødte den rutinerede værtinde efter fredagens show, lagde hun da heller ikke skjul på, at det havde været en meget speciel aften for hende.

- Det har virkelig været en mærkelig aften. Strømafbrydelse og 'padling' til den store guldmedalje. Det er live-tv. Man kan gøre sig nok så mange tanker, men man aner ikke, hvad der kommer til at ske, sagde hun med et grin.

Publikum bevarede roen og den gode stemning. Foto: Anthon Unger

- Hvad tænkte du, da du stod der, og strømmen pludselig gik?

- Jeg aner ikke, hvad jeg tænkte. Det så helt syret ud, så jeg var helt stille, og så får jeg at vide, at det er strømafbrydelse, og så tænker jeg: 'Det må blive tændt lige om lidt'. Men det er ikke bare sådan lige at tænde for sådan et show. Det er svært, lød det fra Linde, der fortsatte:

- Men det er sådan, det er. Det er mennesker, der laver det, og det kommer også til udtryk her engang imellem, lød det fra Linde, der fortæller, at hun også til at starte med spekulerede i, om der var tale om 'en dårlig joke'.

Rigtig god stemning

Linde glæder sig dog over, at publikum i studiet bibeholdt det gode humør hele vejen igennem.

- Stemningen var rigtig fed herinde. Publikum tog det lidt som en lejrskoleoplevelse - 'Læreren er gået, og nu er der natterand'. Så der blev tændt mobiler, og der var fællessang og alt muligt. Der var rigtig god stemning herinde og intet panik, hvilket var super unikt, sagde hun og tilføjede:

- Havde det her været i et andet land, hvor lyset pludselig gik, kunne der godt være opstået panik. Det er en lille lakmusprøve af, at vi nok i bund og grund føler os ret sikre. Der var ingen panik, der var god stemning, og folk fik det bedste ud af det, og det er faktisk ret særligt.

Der blev tændt mobiler, da strømmen gik i studiet i Brøndby. Foto: Anthon Unger

Mærkeligste nogensinde

Selvom Sofie Linde er en garvet vært og har lavet 'X Factor' massevis af gange, lagde hun heller ikke skjul på, at strømafbrydelsen er noget af det mest specielle, hun har oplevet i sin tid som vært.

- Det er det mærkeligste, jeg nogensinde har prøvet. At strømmen bare er gået. Det har jeg aldrig prøvet før. Det viser sig så, at det var en 'egns-ting'. Det var alt her i nærheden, der gik ned. Der var nogen, der havde glemt at, vi sendte live, sagde hun med et grin.

- Det er klart, det er specielt. Jeg kunne ikke se publikum, og jeg kunne ikke se deltagerne, lige da det skete. Jeg kunne ikke se dommerne, og jeg var i tvivl om, om de kunne høre mig. Så har vi også prøvet den med. Så er vi forberedt på det næste gang, sagde hun videre.

Også de tre dommere var påvirket af strømnedbruddet.

- Det var godt nok en underlig aften, lød det fra Thomas Blachman.

- Det blev ligesom manifesteret i, at strømmen gik. Alt gik i sort, sagde han videre med et grin, mens de tre andre dommere stemte i.

