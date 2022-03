Stor nedtur: - Det er voldsomt

Seerne flygter fra 'X Factor'.

Fredag aften, da programmet gik live for første gang, var der kun 647.000 seere, der så med på tv og streaming samme dag.

Det er et markant fald fra tidligere år, hvor 'X Factor' generelt har ligget godt over de 1,2 millioner seere på live-tv og streaming i gennemsnit.

Tv-ekspert Keld Reinicke lægger da heller ikke skjul på, at det er et markant fald, som gør ondt på TV 2.

- Her kan man ikke pakke sig ind under, at seerne ser det efterfølgende på streaming, for en livefinale, som programmet jo er, sidder man ikke og venter en uge med at se, så derfor er der ikke en kæmpe streamingdel bagefter, som der eksempelvis er med mange serier.

Ifølge Keld Reinicke er det dog helt naturligt, at store formater som 'X Factor' taber seere.

- De store liveformater som 'X Factor' og 'Vild med dans' er ved at tabe pusten, og det hænger sammen med, at de her programmer har kørt i så mange sæsoner og har holdt meget længere end andre. Så det er ikke så mærkeligt, at det begynder at ske. Mange af seerne har været der, og der begynder at være en træthed i formatet, siger Keld Reinicke, der sammenligner det med en gammel bil.

- Det er, som hvis man har købt en ny bil, der kører superfedt i starten, og så på et tidspunkt kommer der fejl på den, fordi den er blevet gammel. Den kører stadig, men der bliver ved med at komme problemer. Det gør der ikke, når det er en ny bil, og det er den træthed, der begynder at komme nu.

Vil ikke stoppe

Alligevel tror Keld Reinicke ikke, at TV 2 kommer til at skrotte 'X Factor' lige foreløbig.

- Formatet har jo klaret sig usandsynligt godt igennem tiden, lyder det fra tv-eksperten, der fortsætter:

- Hvis man ser på, hvordan seertal ligger i forhold til andre programmer, så klarer 'X Factor' sig stadig ret godt, selvom det er faldet meget. Derfor er det også noget, TV 2 har kalkuleret med, så programmet kan sagtens fortsætte. Men i gamle dage, hvor flow var kongen, ville man have lukket det. Men 'X Factor' har stadig succes med at fange den unge målgruppe, og det er en rigtig god ting, fordi de er svære at få fat i.

- Men det ændrer ikke på, at der er en træthed i formatet, og at det her er voldsomt og et stort fald.

- TV 2 har jo prøvet at retænke formatet i år og har blandt andet sørget for, at dommerne får en deltager i hver kategori. Tænker du, at det har været et klogt træk, når man ser på seertallene?

- Jeg synes generelt, det er klogt at prøve nye ting, og det skal de have credit for, men personligt tror jeg ikke, det er det, der gør, at man vælger det til eller fra. Der er bare en træthed i det, efter programmet har kørt i så lang tid, og på et tidspunkt vil man selvfølgelig begynde at se på, hvad det koster at lave i forhold til, hvor mange seere de har.

- Tror du, at TV 2 er tilfredse med de her seertal?

- Selvfølgelig havde de håbet på mere, og jeg er da også sikker på, de ikke er tilfresde. Men jeg tror også godt, de ved, at det er et spørgsmål om tid, lyder det fra Keld Reinicke.

