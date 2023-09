Stor nyhed: Fantino og Bonde genopstår

Den dynamiske duo Maria Fantino og Christian Bonde er tilbage i æteren.

De to værter, der i en årrække har sendt det uhyre populære program 'Curlingklubben' på DR, får nu deres egen podcast på Bauer Media under navnet 'Fantino & Bonde'.

Den timelange podcast udkommer en gang ugentligt med premiere 6. oktober. Det annoncerer mediehuset i en pressemeddelelse.

Selv om podcasten er ny, forbliver konceptet velkendt, forsikrer duoen.

- Man får jo nok en del af det, man kender i forvejen: nemlig en masse dumme hverdagssituationer og forhåbentligt fra din hånd, Maria, en masse dårlige hørespil, en masse takes på aktuelle historier og en hel masse hygge og humor. Det er jo det, som vi er der for, uddyber Christian Bonde og bliver suppleret af Maria Fantino:

- Jeg tror, at vi vil gøre lytterne en kæmpe bjørnetjeneste, hvis vi kom med et fuldstændigt nyt produkt. Vi har jo ikke stoppet 'Curlingklubben', fordi det ikke fungerede længere. Det fungerede jo ret godt - det fungerede godt for os, og det fungerede ret godt for lytterne, siger hun.

Han og Maria Fantino begyndte på DR som praktikanter og blev siden sat sammen til at stå i spidsen for eftermiddagsprogrammet 'Curlingklubben' på P3.

I begyndelsen kunne de faktisk ikke lide hinanden - de var simpelthen for forskellige. Men i radioen kom de hurtigt på bølgelængde.

- Vi er vokset op med to ret forskellige liv - både geografisk, politisk og med det ene og det andet - men vi er vokset op med stort set den samme opdragelse i humor, siger Maria Fantino og bliver suppleret af Christian Bonde:

- Og så tror jeg nøglen til det succesfulde samarbejde ligger i, at vi på en eller anden måde er lykkedes med den balancegang, der er mellem at være venner og vildt tætte kolleger, lyder det fra ham.

Ifølge Christian Bonde tilbringer han og Maria Fantino flere timer sammen, end de gør med deres respektive partnere.

- Vi har stået i rigtig mange situationer, som har været ubehagelige eller pressede, og vi har aldrig nogensinde sådan rigtigt dødsskændtes, siger han og fortsætter:

- Vi kan godt have det sådan lidt søskendeagtigt, hvor man bliver lidt irriteret på den anden. Men vi bliver aldrig sådan rigtigt uvenner. Jeg tror, det er det med, at vi har enormt meget respekt for hinanden som mennesker og for hinandens holdninger.

Efter fem år på 'Curlingklubben' sagde Maria Fantino i sommer op. Hun havde fået jobbet som ny vært på 'X Factor' efter Sofie Lindes exit efter otte sæsoner.

Allerede da hun skulle til casting på det populære program, hev hun fat i Christian Bonde som den første.

- Det er, som om vi altid har været meget indforståede med, at vi skal give plads til, at vi kan gro individuelt, men at vi også er sindssygt stærke og gode sammen, siger hun og fortsætter:

- Det vigtigste for mig var faktisk, hvis jeg overhovedet blev tilbudt jobbet, hvad skulle der så ske med os, lyder det fra Maria Fantino.

- Jeg tror også, at jeg godt vidste med det samme, at hvis man bliver tilbudt et job som 'X Factor' på TV 2, så kan man ikke være på DR. Derfor ville jeg høre, om Christian ville være villig til at tage rejsen med videre med mig.

Og det var Christian Bonde. I august oplyste han, at han også havde sagt op på DR.

- Der er jo ikke nogen grund til, at et band går i opløsning, når de stadig har det godt sammen, har stor respekt for hinanden og stadig kan lave gode ting, lyder det fra ham.

Selv om de har hinanden, er det alligevel nervepirrende at gå fra fastansat til freelance, tilføjer Maria Fantino.

- Vi er jo begge to ret konservative typer, der godt kan lide at have en pensionsopsparing og faste feriedage. Så det har jo været skræmmende, siger hun.

Christian Bonde kalder det en ny æra.

- Vi er jo vokset med programmet, programmet er vokset med os, og jeg tror og håber, at der er rigtig mange lyttere, der er vokset sammen med os og programmet, siger han og fortsætter:

- Så håber jeg, at de vil blive ved med det. Og så håber jeg da også, at der er en masse nye, der har lyst til at hoppe med på toget undervejs. Det vil være drømmen.

'Fantino & Bonde' får premiere 6. oktober og vil være tilgængelig gratis på de fleste podcastplatforme.