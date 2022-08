Stor ros: - Jeg hader ham!

Sylvester Stallone og Pilou Asbæk mødte hinanden under optagelserne til filmen 'Samaritan', men den store verdensstjerne var allerede fan af danskeren forinden

Tidligere på måneden kunne Pilou Asbæk afsløre, at han havde fået træning af selveste Sylvester Stallone under optagelserne til den nye film 'Samaritan', hvor de to spiller henholdsvis skurk og helt.

Men noget tyder på, at Stallone måske slet ikke mente, han havde noget at lære danskeren - han var i hvert fald meget imponeret over hans evner i skuespillet, før de mødte hinanden.

Det fortæller han i et interview med mediet My Droll.

- Jeg så Pilou i 'Game of Thrones', og jeg tænkte; Jeg hader ham! Hvilket betyder, at han gjorde sit job godt. Fordi i virkeligheden er han en gentleman, en kunstner, og en samvittighedsfuld skuespiller på alle måder.

- Men han har evnen til at få dig til at hade ham, når det er nødvendigt. Han har en unik rytme. Det er svært at genskabe, lyder de flotte ord fra Sylvester Stallone.

Da Pilou Asbæk tidligere på måneden delte et opslag på sin Instagram-profil om samarbejdet med 'Rocky'-stjernen, var det da også med en række rosende ord til legendariske Stallone.

Og at ordenen nu går igen den anden vej, anerkender han da også i en story på sin profil, hvor han kort og godt skriver:

'Jeg er stor fan af Sylvester Stallone og hans smag', efterfulgt af et link til interviewet.

Filmen 'Samaritan' får premiere 26. august på Prime Video, som er Amazons streamingtjeneste.