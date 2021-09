Stor sorg: - Jeg var fucking ødelagt

Det er aldrig nemt at miste en, man har kær og har haft tæt inde på livet.

Det er Hjalmer et levende bevis på, og det er tydeligt i 'Toppen af poppen', hvor han åbner op om faren, Kim Larsens, død.

- Sangen 'Kaos' blev til i 2019, hvor jeg for nyligt havde mistet min far, og jeg var bare fucking ødelagt indeni. Samtidig stod jeg med en karriere, som det sidste halvanden år var begyndt at gå rigtig godt. Alt det jeg havde kæmpet for, siden jeg var 13 år, var begyndt at ske, siger han og fortsætter:

- Du kommer til et punkt, hvor du simpelthen ikke kan finde ud af en enkeltstående følelse inden i, fordi det hele bare er kaos, siger den unge popsanger.

Kim Larsen i sit og gruppen Bell Star's øvelokale i 1994. Foto: Morten Bjørn Jensen

Fik 'ridderkors' af Kim Larsen

I samme omgang fortæller den 26-årige musiker, hvor vigtigt det var for ham at gøre sig fortjent til en karriere i musikbranchen - udelukkende på baggrund af sine musikalske evner.

Hjalmer afslører, at han af samme årsag afviste 90 procent af alle jobtilbud i starten af sin karriere, fordi kravet til gengæld var, at sangeren skulle tale om sin far. Hjalmer ville dog ikke bruge farens navn til at få spillejobs.

Alligevel sagde han ja, da Kim Larsen tilbød sin søn at spille med på hans sidste plade, inden han gik bort.

- På det tidspunkt havde jeg været fremme i halvandet år, og han var sådan, at nu kunne han godt se, hvad der begyndte at foregå rundt omkring. Han sagde, at han hørte mig i radioen og hørte fra sine folk, at nogle af mine ting var ved at gå guld nu, så derfor turde han godt at spørge mig, om jeg ville være med, fordi han mente, det ikke ville ødelægge noget for mig.

- Det var det største ridderkors, jeg kunne få, og på den måde vidste jeg, at det, jeg havde gjort indtil nu, var rigtig nok. Den stil har jeg bare kørt lige siden, påpeger Hjalmer.

Alle deltagerne i den nye sæson af 'Toppen af poppen'. Foto: Jonas Olufson

Programmet kan ses på TV 2 og TV 2 Play.