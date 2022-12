Stor TV 2-kovending efter afsløringer: Nu er det slut

En række afsløringer fra Jyllands-Posten får nu konsekvenser for 'TV 2 Vejret'.

Mediet har i en række artikler afsløret, hvordan det har været muligt at købe sig til omtale i TV 2-programmer. Først I programmer som 'Go' Morgen Danmark' og 'Go' Aften Live', hvor tv-stationen efterfølgende ændrede praksis, men siden kunne Jyllands-Posten også afsløre, at det var sket i vejrudsendelser på kanalen.

Her havde Peter Tanev i 2020 været en tur til Læsø, efter at øens turist- og erhvervsforening havde betalt for sponsorerede artikler og flere dages livesending, ligesom vejrværten også havde været på cykeltur til Berlin, efter at Tysk Turist Information havde betalt penge til TV 2.

Nu er det slut

Over for Ekstra Bladet har TV 2 blankt afvist, at kommercielle samarbejdspartnere har en indflydelse på det redaktionelle indhold. Men alligevel er det altså slut med at modtage penge for sponsoreret indhold.

Det fortalte Lotte Lindegaard, indholdsdirektør på TV 2, da hun søndag morgen stillede op til interview i 'Presselogen'

- Når det handler om 'Go'-fladerne ('Go' Morgen Danmark' og 'Go' Aften Live', red.) og 'Dit vejr' vil vi ikke have penge tilknyttet sponsoraterne. Vi vil gerne lave samarbejder med ngo'er for at folde temaer ud, men vi vil ikke have, at der bliver givet penge til at producere indhold, sagde hun blandt andet.

Søndagens vært, Mads Frimann, spurgte direkte, om det så var slut med at sende Peter Tanev afsted på en cykel, fordi man har modtaget penge fra en sponsor.

- Peter kommer sandsynligvis stadig til at cykle rigtig meget, og han kommer til at sejle og tage på camping og alt det, som vi gør i 'Dit vejr', men der kommer ikke til at være penge involveret længere, understregede Lotte Lindegaard.

Lotte Lindegaard ønskede ikke at fortælle, hvor meget TV 2 har tjent på betalt indhold, og præcis hvem der har betalt penge.

Afvisning fra Tanev

Ekstra Bladet var sidste måned i kontakt med Peter Tanev, der i en mail afviste problemer med indholdet i vejrprogrammet.

'Der er intet i udsendelserne fra Læsø, der adskiller sig fra den redaktionelle linje, vi har i 'Dit vejr'. Det var en redaktionel og faglig beslutning at tage til Læsø og i den forbindelse lave sponsoreret indhold,' skrev han og fortsatte:

'TV 2 har selv bestemt, hvilket indhold vi ville lave og sende. Vi er åbne om vores sponsorerede indhold og arbejder med det på præcis samme måde, som andre mediehuse i Danmark gø,r og inden for rammerne af lovgivningen.'

Men selvom der tilsyneladende ikke har været et problem med fremgangsmåden, har TV 2 altså alligevel valgt at ændre fremgangsmåde.

