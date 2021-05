Stor TV 2-satsning bløder seere

Det startede ellers så godt.

Men de sidste par uger er seerne til det Lego-byggende program faldet fra.

Da 'Lego Masters' blev sendt første gang så hele 910.000 seere med.

Sidste fredag var det tal 521.000.

Det viser tal fra Kantar Gallup.

Dermed kan TV 2's nye fredagssatsning altså ikke konkurrere med forgængeren 'X Factor', hvor tæt på en million fulgte med, når de håbefulde sangere gav alt, hvad de havde.

I programmerne skal deltagerne bygge det vildeste Lego med de bedste historier. Foto: TV 2

Slet ikke skidt

Men ifølge TV 2 er tallene slet ikke så dårlige, som det vises hos seer-undersøgelsen Kantar.

Det skyldes, at flere folk streamer, når de ser programmet.

Derfor er redaktør Stine Ravn også rigtig tilfreds med programmet.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Vi er rigtig godt tilfredse med vores seertal på 'Lego Masters', som hver uge ses af langt over en halv million mennesker. Vi har et andet og mere komplet billede end de seertal, som Kantar udsender, fordi vi har mange seere, der ser ’Lego Masters’ som snigpremiere på TV 2 Play, som ikke tælles med her.

Programmet er også en succes i udlandet, hvor både USA og Australien har lavet en version, hvor de bygger med det danske Lego. PR-foto

Kan ikke få tallene

Ifølge redaktøren fra TV 2 er det også meget naturligt, at tallene er faldet siden premieren.

- Det er helt forventeligt, at seertallene fra Kantar falder efter premieren, som ikke har snigpremiere ligesom resten af sæsonen. Vi oplever generelt, at flere og flere danskere ser programmer på streaming, inden de bliver sendt på tv, og lige når det passer dem. Streaming er i stor fremgang, og derfor er det essentielt, at vores programmer også klarer sig godt her. Skal man kigge på seertal, er det hele billedet, vi forholder os til, og dér klarer ’Lego Masters’ sig flot.

Ekstra Bladet har spurgt til tallene fra streaming af programmet, men var ikke muligt at få indsigt i.

Der er meget, man ikke ser på skærmen. Du kan læse meget mere om programmet, og hvordan det egentlig foregår med deltagernes pauser og lange dage her.