Stor TV 2-satsning vender tilbage: Her er kravene

'Lego Masters' får en sæson mere på TV 2, og allerede nu kan du melde dig som deltager i programmet, hvis du vel at mærke lever op til kravene

Har du, hvad der skal til for at være med i 'Lego Masters'? Så er det nu, du skal slå til.

Programmet bliver nemlig forlænget med en sæson to, og derfor søger TV 2 nu deltagere. Men der er nogle krav, du skal leve op til, hvis du vil forsøge at blive den nye Lego-mester.

Her er kravene

Blandt andet skal du være fyldt 14 år, når programmet starter optagelserne, og så må du ikke have job i hverken TV 2, produktionsselskabet Metronome eller hos Lego selv. Du må heller ikke bo i husstand med nogen, der arbejder de pågældende steder.

Du skal sende en ansøgning med minimum et billede af dig selv og fem billeder af ting, du har bygget i Lego. Og så opfordres du også til at sende en lille video med af dig selv, hvor du argumenterer for, hvorfor du skal være med, og generelt præsenterer dig selv.

Tilsyneladende vil dem, der ikke går videre til casting, ikke modtage svar på ansøgningen,. I hvert fald står der, at 'hvis du ikke har hørt noget senest i uge 33, er du desværre ikke gået videre til casting'. Så slipper de da også for at overbringe den triste besked.

Programmet udbetaler lønkompensation til de otte par, der deltager i programmet, på de dage optagelserne foregår.

Bløder seere

'Lego Masters' tog de danske seere med storm, da første program blev sendt. Her så hele 910.000 personer med, men flere er siden faldet fra, og en fredag var der blot 510.000 seere.

