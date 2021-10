Store ændringer: DR indkalder til stormøde

Klokken lidt over ti mandag formiddag har alle medarbejdere i DR modtaget en mail fra generaldirektør Maria Rørbye Rønn, hvor de indkaldes til stormøde klokken 13 mandag i DR Koncerthuset i København.

Det skriver Journalisten.

I mailen fra Maria Rørbye Rønn bliver der varslet ændringer for mediehuset, og generaldirektøren fortæller samtidig, at hun glæder sig til at kunne 'præsentere planen for den digitale udvikling af DR'.

Ifølge Journalisten er det endnu uklart, hvad ændringerne består af, og om det betyder, at der kommer fyringer, men ifølge mediet vil der sideløbende med stormødet være flere vigtige møder i DR i løbet af dagen.

Mødet bliver afholdt i DR Koncerthuset. Foto: Jens Dresling

Flere chefer smutter

I slutningen af sidste uge valgte to chefer i DR at meddele på sociale medier, at de stoppede i deres stillinger.

Heriblandt var Heidi Robdrup, der i mange år har været redaktionschef på DR-programmet 'Deadline'.

'Med en DR-omstrukturering i farvandet syntes jeg, at det ville være dårlig stil ikke at lægge kortene på bordet, inden kabalen skal lægges,' skrev hun blandt andet i den forbindelse på Facebook.

Også Claus Cancel, der var chef for 'P1 Morgen' og podcasten 'Genstart', meddelte, at han havde sagt op. I stedet skal han være vice president i selskabet Ascential, hvor han blandt andet skal være med til at udvikle en ny podcast-afdeling.

Ekstra Bladet følger sagen ...