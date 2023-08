Store ændringer i 'Gift ved første blik'

De fleste ægteskaber, der er indgået i DR-datingprogrammet 'Gift ved første blik', er endt i skilsmisse.

I håbet om at lægge kimen til kærlighed og forhindre, at parrene ender eksperimentet med at vriste vielsesringene af fingrene, har folkene bag programmet anvendt nye matchmetoder.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

- Der er ikke noget, vi hellere vil, end at det skal lykkes for vores par, understreger programchef Anne Garlichs i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Derfor har vi i den kommende sæson valgt at lave flere ændringer med ønsket om at skabe de bedste betingelser og det bedste potentiale for kærligheden.

I den nye sæson bliver de medvirkende matchet efter personlighedstype i kombination med samtaleforløb og hjemmebesøg.

Annonce:

Undervejs i eksperimentet er der også indlagt pauser, og til sidst i forløbet skal alle de medvirkende på en getaway sammen, hvor de kan sparre med hinanden.

Bryllupsnat hver for sig

Derudover har eksperterne også, som DR tidligere har oplyst, besluttet at sænke presset på de medvirkende, som ikke længere skal tilbringe bryllupsnatten sammen.

Det er et nyt eksperthold, som har sat parrene sammen. Det består af psykolog Eivind Johansen, der har personlighedstesten NEO-PI-3, som for første gang anvendes i 'Gift ved første blik', som sin ekspertise.

Hvor han matcher personlighedstyperne på baggrund af NEO-PI-3-metoden, afholder psykolog Trine Hjorth Bønnerup alle samtaler med de medvirkende.

Tårnhøj skilsmissestatistik

Holdet fuldendes af etnolog Sarah Holst Kjær, der har speciale i parforhold. Hun har analyseret og undersøgt, hvordan par klarer sig godt. Blandt andet hvad der styrker - eller forstyrrer - relationen i hverdagen.

Annonce:

Som programtitlen, 'Gift ved første blik', antyder, indgår en række singler ægteskab med et komplet fremmed menneske, de møder for første gang, når de siger ja til hinanden.

Skilsmissestatistikken er tårnhøj i programmet, selvom det da er blevet til kærlighed og siden familie for nogle af parrene i de foregående sæsoner.

Niende sæson af 'Gift ved første blik' får premiere på DR1 og DRTV den 24. august klokken 20.00.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvor mange har egentlig fundet kærligheden på tv i de største danske datingprogrammer? Få svaret:

Kærlighed på tv: Her er chancen størst