Store ændringer i 'Paradise': - I den grad efterlyst

Seere har kunnet følge det populære realityprogram 'Paradise hotel' på TV3 og de seneste år på streamingtjenesten Viaplay over 18 sæsoner, men når formatet vender retur med sæson 19, bliver det ganske anderledes.

Det oplyser Nent Group Danmark i en pressemeddelelse.

Først og fremmest kommer programmet til at ændre navn fra 'Paradise hotel' til 'Paradise'. Derudover vil optagelserne, der dog stadig kommer til at foregå i Mexico, ikke længere finde sted på det velkendte hotel.

Men de fysiske rammer er ikke det eneste, der ændrer sig. Også programmets indhold og cast har produktionen kastet op i luften. Det betyder blandt andet, at det ikke længere er et krav, at deltagerne er singler.

Modernisering

Ifølge Kenneth Kristensen, der er programdirektør i Nent Group, er ændringerne et forsøg på at modernisere og tilpasse programmet, så det følger med tiden.

- Vi har i denne omgang ledt efter unikke personligheder, som har noget på hjertet, og som ikke er bange for at dele ud af dem selv og deres holdninger, og der er ingen tvivl om, at det er den bredeste sammensætning af cast, vi har set til dato på 'Paradise'. Der vil være meget større fokus på deltagerne som helhed og ikke blot deres evne til at være taktiske og 'spille spillet', og vi er gået efter, at alle vores seere får mulighed for at spejle sig i vores cast og de spændende dilemmaer, de bliver kastet ud i, siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Vi har en klar ambition om, at ’Paradise’ i højere grad end tidligere skal have fokus på positive værdier og adfærd, som fremadrettet vil være en enorm styrke i spillet.

Kvoten er opbrugt

Og det glæder Ekstra Bladets kulturanmelder René Fredensborg, der i sine anmeldelser af den seneste sæsons dramaer og rænkespil netop efterlyste en sådan ændring.

- Det hilser jeg meget velkomment. Jeg har i den grad efterlyst, at der kom positive værdier ind i spillet, fremfor at deltagerne udelukkende bliver belønnet for at være så tilpas kolde i røven, at de ser sig nødsaget til at backstabbe alle andre. Hvorfor ikke i stedet belønne dem, der spreder kærlighed, og evner at samarbejde og skabe noget positivt? Evner, jeg tror, vi i dag har mere brug for, siger han.

Han kommer desuden med en klar opfordring til produktionen.

- Reality-genren har for længst opbrugt sin kvote af bøvede ego'er med lavt selværd og bad vibes, så jeg håber virkelig, at de mener det på 'Paradise', når de vil belønne positiv adfærd. Hvordan de så vil gøre det til spændende udskilnings-tv, vil jeg overlade til konceptmagerne. Men måske er det faktisk mere krævende', end vi tror, at være et godt menneske, siger René Fredensborg.

Om der kommer flere ændringer, hvem der får rollen som vært, og hvor programmet mere specifikt skal optages, vil man endnu ikke løfte sløret for hos Nent Group.

Tidligere har produktionen opdateret formatet, så køn flere gange ikke har haft betydning for, hvem man kan danne par med. Der har desuden været fokus på personlighed frem for udseende i kåringen af årets 'Paradise'-personlighed og årets 'Paradise'-par de seneste sæsoner.

Også reglerne for, hvornår og hvordan deltagerne må have sex med hinanden, er blevet opdateret. Det kan du læse mere om her.

