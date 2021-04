Store ændringer i 'X Factor'

Sidste fredag var der lagt op til drama, da Blachman forlod scenen, kort efter at hans syvmandsgruppe 'The Kubrix' til alles store overraskelse måtte forlade programmet.

I aften er ingen undtagelse. Der er nemlig kun plads til tre af programmets fem deltagere i finalen.

Da årets første liveshow løb af stablen, var der ingen deltagere, der røg ud. Det får nu konsekvenser, skriver TV 2.

- Det var så ulogisk og åndssvagt

Og dommerne har intet at skulle have sagt, det er nemlig op til seerne, hvem der går direkte videre i finalen.

Dorte Borregaard, der er underholdningsredaktør på TV 2, forklarer, at den ændrede struktur skyldes corona.

- I år har vi fra start valgt, at ingen skulle stemmes hjem i første show. Det skyldes i første omgang, at vi gerne ville sikre os, hvis uheldet skulle være ude, og nogen af deltagerne fik coronavirus. Det har også den fordel, at seerne lærer deltagerne lidt bedre at kende, når ingen ryger hjem i første show, siger Dorte Borregaard.

Langer ud: - Jeg har intet tilovers for dem

Sådan bliver det

Alle deltagerne er på scenen én gang, hvor første deltager forlader programmet, efter seerstemmerne er talt op efter pausen.

Derefter bliver stemmetallet nulstillet, og de fire resterende deltagere skal på scenen igen.

I anden runde er det deltageren med færrest stemmer, der skal forlade semifinalen.