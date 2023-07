'Store tabere': - Jeg kan se tissemanden nu!

Spoiler-alarm: Deltagerne og deres vægttab er halvvejs i 'Fede forhold', og jublen er stor, da deltagerne træder op på vægten for at få 'dommen'

På vej til midtvejsvejning er deltagerne i årets udgave af 'Fede forhold' nervøse og spændte på, hvor meget de har tabt sig, nu hvor programmet er nået til afsnit fire, og man dermed er halvvejs i eksperimentet.

I månedsvis har deltagerne kæmpet i træningscentre og lært nye sunde retter at kaste tid efter i køkkenet.

Det lønner sig imidlertid også for de fleste af deltagerne, da de møder deres ernæringsekspert og specialist i sundhedspsykologi, Marie Steenberger, for at blive vejet.

Emma og Patrick er første par på vægten, og resultaterne taler deres tydelige sprog.

Patrick vejer 122,9 og har dermed smidt 13,4 kilo, mens hans partner, Emma, bliver vejet til 88 og dermed har tabt sig 7,5 kilo.

Emma har Patrick har også tabt sig en hel del, men i soveværelset kniber det endnu. Foto: STV/DR

Én har taget på

Programmets andet par, der består af Line og Mikkel, er en mere speciel historie.

Line vejer 86,7 og har tabt 4,2 kilo. Grunden til, at hun ikke har tabt mere, er, at hun lider af PCOS (polycystisk ovariesyndrom, red.), som er en hormonforstyrrelse hos kvinder, der blandt andet gør, at de har nemt ved at tage på og svært ved at tabe sig.

Da partneren Mikkel træder op på vægten, viser den, at han har taget 8,6 kilo på. Men det er godt nyt, da han lider af diabetes, hvilket har betydet, at Mikkel skulle tage på.

Vægten er også kommet til på grund af en øget muskelmasse, og da han bliver målt om livet, kan man også se, at han faktisk har tabt sig fire centimeter.

Line og Mikkel har, selvom deres samlede vægttab ikke er så stort, en del at være stolte af. Foto: STV/DR

Sjoveren titter frem

Helt lykkelige er de i lejren hos programmets tredje par, der består af Regitze og Karsten.

Regitze vejer 102,3 kilo og har smidt 8 kilo, mens Karsten har smidt 12,2 og dermed vejer 81,3 kilo.

- Jeg kan se tissemanden nu! Det er længe siden, jeg kunne det, lyder det begejstret fra Karsten, mens han står på vægten.

Grøn kost - med plads til fest

Deltagernes resultater er opnået på baggrund af Marie Steenbergers principper. Hun har som noget nyt i 'Fede forhold' lagt vægt på, at deltagerne skal spise mere plantebaseret - selvom det til en start ikke var noget, der huede alle par.

- Det er ikke naturligt for mig. Jeg kan virkelig mærke en modstand mod det, var den kontante reaktion fra Regitze, der er gift med Karsten.

Men det er ikke, fordi deltagerne kun må få råkost. Tværtimod, faktisk.

Marie Steenberger har også givet deltagerne rum til at huske at nyde, når der er fest, eller når de mødes med andre i sociale sammenhænge.

- Når man skal ændre livsstil, synes jeg ikke, det er holdbart at skære alle arrangementer fra. Det gør dig ensom og isoleret, og du ender med at sidde hjemme og spise råkost, og det er der ikke nogen, der har glæde af.

Hvordan det går deltagerne resten af vejen til målstregen, kan du se i 'Fede forhold', der bliver sendt på DR1 onsdag klokken 20.30 og nu på DRTV.