Storfavorit ude: - Det er helt fortjent

Det var med tunge hjerter, at seerne måtte overvære to unge favoritter duellere mod hinanden i fredagens 'X Factor' bootcamp.

Ikke desto mindre måtte Blachman træffe den svære beslutning: Mads er videre til liveshows. Lasse er ude.

Men selvom mange nok sidder tilbage med skuffelse over ikke at skulle se 'X Factor'-darlingen i programmet fremover, har Lasse det okay med afgørelsen, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er jo Mads, jeg ryger ud til, og han er skidedygtig. Det havde jo været noget andet, hvis det var en, hvor man selv syntes, at man var bedre. Men det er helt fortjent, at Mads får lov til at gå videre til liveshows, fortæller tømrer-lærlingen til Ekstra Bladet.

Ærgerlig duel

Dog må den nu tidligere 'X Factor'-deltager også erkende, at han var ærgerlig over situationen, og at han og Mads nu ikke længere kan dele oplevelsen sammen.

- Mads og jeg havde det skidegodt sammen, så på den måde var det jo rigtig ærgerligt, at det var en af os, der skulle ryge. Men jeg er sikker på, han går hele vejen, siger Lasse.

Den unge håndværker markerede sig allerede fra sin audition som en af sæsonens favoritter, da han overraskede både dommere og seere med sin bløde vokal.

Og selvom Lasse takker af for årets 'X Factor', forsikrer han os samtidig om, at det bestemt ikke bliver det sidste, Danmark kommer til at høre fra den musikalske håndværker.

- Der skal nok komme mere musik i fremtiden, det lover jeg. Der er store nyheder, men jeg kan ikke løfte sløret for dem endnu, lyder det hemmelighedsfuldt.

