Storfavoritten i tårer: - Jeg var målløs

I fredagens afsnit af 'X Factor', væltede tårerne frem hos storfavoritten Lucca, da det var Solveig, der røg i farezonen.

- Jeg havde ikke set det komme. Jeg var helt målløs. Jeg vil ikke have, at det skulle ske for hende, for hun er min bedste veninde. Men hun virker okay, så det gør det lidt bedre, siger Lucca.

Farvel og tak

Solveig overlevede farezonen, og det var Martins Jensens deltager, Vilson Ferati, der i denne uge måtte forlade programmet.

Lucca selv optrådte med sangen 'Never Dreamed You'd Leave in Summer' - et cover af James Blakes version af Stevie Wonder-sangen.

Det var en performance, der fik Thomas Blachman til at udråbe Lucca til denne sæsons bedste sanger, men selve sangvalget blev mødt af kritik.

Rigtig hårdt

Både Martin Jensen og Blachman kritiserede sangen for at være for kedelig.

- Det var rigtig hårdt, for jeg havde selv tænkt tanken, at den måske ikke var så spændende, siger Lucca, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen efter showet.

Også Nikoline Steen Kristensen blev ved fredagens 'X-factor' liveshow kritiseret af dommerne.

- Jeg kan ikke holde det ud

Selvom det var hårdt for Lucca at høre, ser hun nu fremad.

- Jeg har fået så meget ros fra de andre deltagere, så jeg vælger bare at ligge det bag mig, siger hun.

Siden første liveshow har bookmakerne haft den unge Lucca som favorit til at vinde dette års udgave af 'X Factor', og det er da heller ikke noget, der er gået Luccas næse forbi.

- Folk har taget så godt imod mig, og det har overrasket mig. Men det skaber også et stort pres, og jeg føler ikke altid, at jeg bliver bedre, som jeg burde. Men jeg går på scenen og synger, og så må folk tage det eller lade være, siger Lucca.

Du kan se 'X Factor' hver fredag klokken 20.00 på TV 2.

På DR har der netop været sæsonpremiere på 'Alene i vildmarken', men som bekendt er alt ikke, som man ser på tv. Her kan du læse om, hvordan der snydes og pyntes på programmet (+)