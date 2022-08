Storfilm droppet: Nu reagerer stjernen

Leslie Grace stod over for sin karrieres største rolle som superheltinden Batgirl, i filmen af samme navn, lige indtil filmen blev droppet

De sidste par dage har næppe været sjove for den amerikanske skuespillerinde Leslie Grace.

2. august meldte Warner Bros. nemlig ud, at de havde besluttet sig for at aflyse filmen 'Batgirl', hvor Leslie Grace skulle have spillet hovedrollen.

Nu reagerer hun på de dårlige nyheder. Reaktionen kommer hun med i et opslag på sin Instagram-profil.

'Kære familie! Set i lyst af de seneste nyheder om vores film 'Batgirl', så er jeg stolt over den kærlighed, det hårde arbejde, og den intention som vores fantastiske cast og utrættelige crew har lagt i denne film henover syv måneder i Skotland', skriver Leslie Grace.

Færdigproduceret

Aflysningen af filmen kommer, selvom filmen allerede i maj var færdigproduceret. Filmen har ifølge mediet Fortune kostet Warner Bros. 90 millioner dollars og havde en god rolleliste med navne som Leslie Grace og Michael Keaton.

Derudover så mange fans frem til, at Leslie Grace blev den latinamerikanske repræsentation, som nogle fans føler, at superhelte-universet har manglet.



På trods af dette trak Warner Bros. altså stikket på filmen for to dage siden.

Den officielle forklaringen lyder, at filmen ikke længere stemmede overens med virksomhedens brede forretningsstrategi.

Således skrev de i en udtalelse til mediet Deadline.

Sin egen 'fandens helt'

Egentlig skulle 'Batgirl' have været Leslie Graces første store rolle siden hendes gennembrud i serien 'In the Heights'. Men det tager hun øjensynligt ikke så tungt.

Opslaget er i hvert fald venligsindet.

'Jeg føler mig velsignet over at have arbejdet med nogle af de absolut største, og for de venskaber der har formet sig i processen.' Skriver Leslie Grace i oplsaget.

Hun runder af med at takke alle fans af filmen, og så får hun også lige smidt en kommentar ud om at være sin egen helt:

'Til enhver 'Batgirl' fan - TAK for jeres kærlighed og tillid som har tilladt mig at tage min kappe på,for at blive, som Babs (Barbara Gordon, også kendt som Batgirl. Red.) sagde det bedst: 'min egen fandens helt!''.