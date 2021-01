Storfilm får premiere på streamingtjeneste

Sådan beskriver HBO handlingen i 'Zack Snyder's Justice League':

Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) er fast besluttet på, at Supermans (Henry Cavill) ultimative offer ikke skal være forgæves, så han allierer sig med Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot) for at rekruttere et hold af superhelte til at bekæmpe en ny og faretruende gruppe fjender.

Opgaven viser sig dog at være vanskeligere, end Bruce forestillede sig, eftersom hver af de nye rekrutter først skal have ryddet fortidens dæmoner af vejen, før de kan bekæmpe den fælles fjende.

Den nye samling af helte består af Batman, Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) og The Flash (Ezra Miller), men spørgsmålet er, om det allerede er for sent for dem at redde planeten fra Steppenwolf, DeSaad og Darkseid?