Stort chok: Mavepuster til favoritten

- Det er jo lidt en mavepuster, men det er jo bare et tegn på, at man aldrig kan være sikker i det her spil. Uanset hvor godt det går for en, siger en glad og lettet Mille Bergholtz, da Ekstra Bladet møder hende fredag aften.

Den unge 'X Factor' sanger stod for første gang i farezonen efter at være gået direkte videre fra de tidligere liveshows.

Det til trods for, at hun blandt bookmakerne er en af de helt store favoritter til at gå hele vejen til finalen.

Det var dommeren Kwamie Liv, som endnu engang skulle beslutte, hvem der skulle videre, og her faldt valget på Mille Bergholtz fremfor Maria Ranum.

- Man er virkelig nervøs, fordi man ikke ved, hvad der kommer til at ske. Samtidig havde jeg det heller ikke godt med, at Maria skulle ryge ud, siger Mille Bergholtz og fortsætter:

- Men jeg er selvfølgelig glad for at være gået videre og taknemmelig for, at Kwamie kan se potentialet i mig.

Mille Bergholtz kan løfte armene i glæde efter hun er gået videre. Foto: Jonas Olufson.

Har ikke følt sig sikker

På trods af at Mille har været blandt favoritterne siden programmets start, betyder det ikke, at hun har følt sig sikker på at gå videre.

- Jeg har ikke følt mig sikker på noget tidspunkt. Jeg har bare gjort, hvad jeg kunne og taget de valg, som jeg følte, var de rigtige, siger Mille Bergholtz.

At skulle ud i en direkte sangdyst med Maria var da heller ikke sjovt for Mille.

- Det er selvfølgelig ikke sjovt at skulle synge overfor nogen, som man virkelig godt kan lide. Men det er jo en konkurrence, og sådan er spillet. Man ved, det vil komme på et tidspunkt, siger Mille Bergholtz.



Selvom Mille røg i farezonen er hun fuldt ud tilfreds med sin præstation.

- Jeg er super tilfreds med min performance. Men det kan da godt være, vi skal hjem og lægge hovederne lidt i blød for at se, hvorfor jeg havnede i farezonen, siger Mille Bergholtz.

