Stort chok: Trækker sig midt i det hele

Det går ikke stille for sig i tirsdagens udgave af 'Luksusfælden', hvor deltageren Rasmus ender med at trække sig

I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' besøger eksperterne den unge mand Rasmus, der har brug for hjælp til at få styr på sin økonomi.

Rasmus bor i Korsør i en etværelses lejlighed, som han er godt træt af. Den føles nemlig ifølge ham som et fængsel, og han taler ganske vist af erfaring.

Han har tidligere været inde at sidde, og derfor drømmer han om at komme væk fra lejligheden, der giver dårlige minder.

Men hans økonomiske situation spænder ben for drømmen om hus og have.

Han bruger nemlig alt for mange penge på alt lige fra hardballudstyr til fiskegrej og energidrik - og ikke mindst på sin elskede bil, som både har fået tonede ruder, ny sub og sænket undervogn. Som konsekvens af det store forbrug har han oparbejdet en stor gæld.

Rasmus har brugt hele 50.000 kroner på energidrik, sodavand og cigaretter på et år, hvilket svarer til 4.200 kroner om måneden.

- Det er rigtig mange penge, lyder det fra Rasmus, da det går op for ham, hvor mange penge han har brugt.

- Det er for dumt. Så kan jeg godt forstå, mine penge forsvinder, siger han videre og fortæller, at realiteterne rammer ham hårdt:

- Jeg har det ad helvedes til. Jeg er så sur på mig selv. Jeg har rigtig dårlig samvittighed over for Sebastian (hans ven, red.) og alle de andre, jeg har lånt penge af, og jeg er meget flov over det.

Bruger penge på piger

Også diverseposten er udfordret. Her bruger Rasmus 7200 kroner på alt fra tank- og kioskbesøg, online gaming, elektronik og personlig pleje.

Og så har Rasmus også brugt 1600 kroner på platformen OnlyFans.

- Det er piger. Det var nogle piger, der så meget godt ud, og så skulle man lige tjekke det ud. Så kostede det penge. Men det har jeg stoppet, siger Rasmus med et grin, da eksperterne spørger ind til det.

Selvom Rasmus virker villig til at arbejde med sin økonomi, sker der i slutningen af programmet noget uventet.

Rasmus er godt på vej og samarbejder med eksperterne, da han pludselig beslutter sig for at trække sig fra programmet. Foto: Nent Group Entertainment

Gjort til grin

Rasmus vælger nemlig ud af det blå at trække sig fra programmet, og det kommer som et chok for eksperterne.

- Jeg bliver desværre gjort til grin alle steder. Når jeg er nede at handle, så har folk i den lille lorteby, jeg kommer fra, hørt det. Det er ligeså meget for at passe på mig selv, lyder det fra Rasmus, der fortsætter:

- Jeg vil arbejde, arbejde og arbejde og så må det køre, som det hele tiden har gjort. Så må jeg tjene nogle flere penge. Jeg må gå ind og afbetale noget mere på de kviklån.

Den beslutning ærgrer de to eksperter.

- Det er så ærgerligt, at det er noget udefrakommende, der gør, at han ikke har lyst til at komme i mål, lyder det fra ekspert Sesilie Munk Stenderup.

- Det er ærgerligt, at man bliver mødt med fordømmelse. Vi har i hvert fald stor respekt for, at de tør åbne op og gøre noget ved deres økonomi, lyder det videre fra ekspert Louise Fredbo-Nielsen.

'Luksusfælden' sendes tirsdag på TV3 og kan allerede nu ses på Viaplay.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du få et indblik i, hvordan det i virkeligheden går for sig bag kameraet, når der optages 'Luksusfælden'.

Flere kendte har været med i 'Luksusfælden' få overblikket her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Er Henrik Qvortrup en god chef? Det bliver han spurgt om i Ekstra Bladets nye mediemagasin 'Q&CO', som du kan høre herunder eller i din podcast-app.