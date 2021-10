Stort drama: Hastet til hospitalet

Så er den gal igen.

I det nyeste afsnit af 'Robinson Ekspeditionen' bliver deltageren Martin Svensson nemlig syg og må hentes i en ambulance, efter han har fået flere og flere problemer med sin mave.

Til Ekstra Bladet fortæller deltageren, at han havde haft det skidt i flere dage, inden det til sidst stod klart, at han var nødt til at få hjælp på hospitalet.

- Jeg har ikke kunnet komme på toilettet i flere dage på det tidspunkt. Mere simpelt kan det ikke siges, siger han og fortsætter:

- Når man kun får kokosnødder, er der ikke meget at arbejde med, og det giver mig forstoppelse. De sidste to-tre dage begynder jeg at få meget voldsomme mavekramper, og den dag, hvor jeg bliver hentet, er det helt skidt. Det er sådan, at jeg er ved at besvime, da jeg vågner, og jeg havde ikke rigtig sovet om natten i flere dage. Så da jeg vågnede der, var jeg meget tæt på at kaste håndklædet i ringen.

En ambulance kommer og henter Svensson i mandagens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Nent Group Entertainment

Martin Svensson får det rigtig dårligt og må derefter få hjælp fra lægerne. Foto: Nent Group Entertainment

Fik særligt brev

Ifølge Martin Svensson forsøgte lægerne til at starte med at få bugt med forstoppelsen uden indlæggelse. Det gik dog ikke helt efter planen.

- Det er ikke lige det lækreste at tale om, men jeg prøvede en række forskellige ting. Jeg talte løbende med lægerne og produktionen om, hvordan jeg havde det, og jeg fik også lov til at få et brev ned i min vanddunk med noget afføringsmiddel af en art, men det virkede desværre ikke, og derfor blev hospitalet den eneste udvej.

På hospitalet fik de da også hurtigt sat skub i tingene.

- Jeg havde en fra produktionen med mig, og så kom 'Doktor Død', som jeg kaldte ham, ind og sagde, at jeg skulle have skub i tingene, fordi forstoppelsen potentielt kunne blive rigtig alvorlig.

- Det betød, at jeg skulle have rør op bagi og have sprøjtet noget væske ind, så der kom gang i systemet, og det skal jeg da lige love for, at der kom, siger Svensson og fortæller videre, at han i alt var på hospitalet i tre-fire timer, før han igen var en fri mand.

Ambulancen skynder sig afsted med Svensson. Foto: Nent Group Entertainment

Vendte tilbage

Derefter vendte han tilbage til ekspeditionen, hvor der ventede ham en hård strid med de andre deltagere.

- Jeg var helt færdig, da vi skulle stå og bære den der pæl i 20 minutter i striden. Det var jo fra den ene yderlighed til den anden, for først kunne jeg ikke få det ud, og efter gik det lige pludselig for stærkt, så jeg var presset.

- Men jeg var meget stolt over, at jeg kom tilbage, og Kjeldbjerg siger også, at jeg er en hård banan. Så jeg er rigtig glad for, at jeg ikke kastede håndklædet i ringen, og at jeg fortsatte i ekspeditionen, siger han.

Foto: Nent Group Entertainment

Foto: Nent Group Entertainment

