Stort drama under tv-optagelser

Rasmus Brohave, Rosa Kildahl, Sarah Grünewald og de andre medvirkende i 'Over Atlanten' måtte pludselig ændre kurs og sejle mod land, da de blev ramt af voldsomt uvejr under optagelserne til programmet.

Kursen var egentlig sat mod Lissabon som slut destination, men skibets kaptajn, den erfarne OL-vinder Jesper Bang, vurderede, at det ikke var forsvarligt at fortsætte. Derfor måtte de ændre kurs og sejle mod Azorerne.

- Vi blev ramt af uvejr og var nødt til at vende om. Det gjorde, at det hele blev dramatisk. Jeg synes, at det var spændende, at der skete noget. Vi var afsted i 16 dage, det er lang tid uden, at der meget. Det var lidt spændende, siger Rasmus Brohave, da Ekstra Bladet møder ham på den røde løber til premiere på filmen 'A Beautiful Life'.

Det er ikke mange dage siden, at de medvirkende kom hjem fra optagelserne.

- Det har været en kæmpe oplevelse, det er noget man ikke lige glemmer foreløbig.

Da det pludselig meget dramatisk med det voldsomme uvejr, så stødte de medvirkende i programmet på udfordringer de skulle løse sammen. Mere kan Rasmus Brohave på nuværende tidspunkt ikke afsløre.

Skulle spændes fast

Havde båden fortsat ruten mod havnen i Lissabon, ville kendis-båden have mødt store udfordringer.

- Det ville have betydet, at flere skulle surres fast til køjen under dæk. Det var for selv erfarne sejlere blevet en meget hård tur, siger Jesper Bank.

Deltagerne i sæson 4 af Over Atlanten er TV-værten Sarah Grünewald, Rosa Kildahl fra Den Store Bagedyst og Vild med Dans, musiker og rapper Branco, Youtuber Rasmus Brohave, skuespiller Jonathan Harboe og kok Nikolaos Strangas, udgør det modige team ombord på båden.

