Stort flop: Færdig som den første

'X Factor' blev et kort eventyr for gruppen Oscar.

De to unge mænd blev nemlig stemt ud efter det allerførste liveshow.

Farezonen blev et reelt mareridt for dommer Martin Jensen, der havde to af sine deltagere med i farezonen - nemlig gruppen Oscar og solisten Kári.

Her endte Oscar med at trække det korteste strå.

Kári klarede den lige på målstregen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Meget svært valg

Det var da også en tydeligt rørt Martin Jensen, der i sidste ende selv måtte træffe det svære valg om, hvem af sine to deltagere der skulle forlade konkurrencen.

Blachman valgte at sende Oscar hjem, mens Kwamie Liv valgte at beholde Kári, så Martin Jensen selv kunne vælge, hvem han ville arbejde videre med.

Han valgte i sidste ende at beholde Kári.

- Det er noget fucking lort, lød det fra en tydeligt rørt Martin Jensen, inden han skulle træffe det svære valg.

- Der er så mange planer for jer begge to. Man kan jo ikke smide nogle af sine børn ud. Jeg har virkelig nydt at arbejde sammen med jer. Jeres arbejdsmoral har været så vanvittig. Jeg synes, det er totalt uretfærdigt, at I begge skal stå her. Niveauet har været sindssygt højt i aften, sagde han videre.

Martin Jensen var dog bestemt ikke glad for at sende sin egen gruppe ud.

- Jeg er så stolt af jer. Det er en kæmpe fejl, I er ude, sagde han, inden stemmen knækkede.

