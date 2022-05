Stort kiks: Snublede på den røde løber

Der er kamp til stregen, når 17 kvinder skal kæmpe om to fyres opmærksomhed i TV 2-programmet 'Bachelor', der har premiere tirsdag.

Derfor havde kvinderne gjort sig nøje umage fra start, da de skulle møde de to nye bejlere. Særligt en af kvinderne gjorde sig særligt bemærket.

24-årige Helena Witts snublede, bogstavelig talt, hen ad den røde løber til sit første møde med Philip Geisler Berg og Kasper Skak.

Til Ekstra Bladet fortæller Helena Witt, at hun tydeligt husker sit lille fald.

- Jeg når at tænke et splitsekund, om jeg skal filme det om. Men jeg kommer hurtigt frem til, at det skal jeg ikke. Det ville ikke være ægte mig. Nu tager jeg min éntre, som det er og arbejder ud fra det. Jeg måtte bare tage den på charmen, siger Helena Witt og fortæller, at produktionen havde advaret hende om trinnet.

- Jeg vred anklen om, og jeg kunne bare mærke i sekundet, at det gjorde skideondt. Da jeg kom ud bagved, fik jeg hurtigt hjælp. Det gik heldigvis i sig selv, siger Helena Witt.

For at imponere de to bachelorer, havde Helena Witt to små røde hjerteæsker, hvor der lå hjemmestrikkede slips til de to bacholere.

- De var to flotte mænd, så selvfølgelig skulle de have et slips, siger Helena Witt og tilføjer, at hun var en af de mange, der hoppede på strikkebølgen under corona.

Philip & Kasper fortæller i videoen her, hvorfor de meldte sig til 'Bachelor'.

