Stort skænderi for åben skærm: Sådan går det nu

Monique: Overrasket, chokeret og ked af det

Monique fortæller Ekstra Bladet, hvordan hun oplevede episoden.

Ifølge Monique bagtalte hun kun Jasmin - som hun ellers havde klikket godt med og tænkt på som en ven for livet - fordi hun havde følt, at veninden trak sig fra hende til fordel for Anne Plejdrup.

- Hun delte ikke de samme informationer med mig, og hun kom ikke til mig på samme måde længere. Hun var ikke en veninde over for mig mere, og det undrede mig en hel del, for jeg havde ikke gjort noget, siger Monique.

Hun konfronterede Jasmin flere gange, men hver gang afviste hun, at der var noget galt. Derfor ville hun teste den ellers tidligere tætte veninde for at finde ud af, hvor hendes loyalitet var.

- Så hvis de begyndte at vende ryggen til mig, så ville det bekræfte mig i, at de var begyndt at spille sammen.

Fortryder intet

Hun afviser, at det handlede om jalousi, som Jasmin ellers siger i Viaplay-programmet.

- Det havde intet med det at gøre, og det havde intet at gøre med, at jeg havde ondt i røven over, at Anne kom ind og stjal rampelyset. Så jeg forstår slet ikke, hvorfor Jasmin siger det, siger hun.

Når Monique ser tilbage på episoden i dag, så mener hun ikke, at hun gjorde noget forkert.

- Jeg er både overrasket, chokeret og ked af det, og jeg synes godt nok, at det er en voldsom reaktion og sige så grimme ting på en baggrund, hvor hun rent faktisk selv lyver. Og jeg sagde ikke ét grimt ord om hverken Jasmin eller Anne, slår hun fast og understreger igen, at hun ikke havde gjort noget forkert.

- Men jeg blev ked af det og vred over, at hun gjorde det til et problem med jalousi, for dem, der kender mig, ved, at jeg på ingen måde har problemer med selvværd eller jalousi. Jeg forstår slet ikke, hvorfor hun siger det.

Også Monique fortæller, at dramaet ikke slutter her, og der kommer til at ske mere på hotellet. Men det skal vi naturligvis ikke afsløre her.