Som så mange nydansere før ham har tv-vært og bage-darling Micki Cheng også kunnet mærke forandringerne på sin krop ved at danse flere gange intensivt om ugen.

Det fortæller han til Ekstra Bladet efter fredagens program af 'Vild med dans'.

- Jeg har ikke været oppe på en vægt. Men jeg kan mærke, at noget af mit tøj sidder løsere. Jeg har ikke købt noget nyt, men jeg kan mærke, at det sidder anderledes, siger han med et smil.

Faktisk er der sket så meget på kort tid, at hans vest ved fredagens program blev nødt til at blive syet ind, før den passede.

- Denne her blev syet ind. Det kunne jeg godt lide. Der er nok røget lidt, fortæller han.

Micki er slet ikke færdig med at danse. Foto: Jonas Olufson

Stolt af sin partner

Også Jenna fortæller, at det går rigtig godt.

- Der er gået ren fitness-dans i den, griner hun til sin partner.

Den seneste uge har da også sat sine spor.

- Denne her uge har været så voldsom. Det var en lang aerobictime. Jeg skal lige have pause, men jeg kan mærke for hver gang, at jeg bliver en lille smule bedre.

Jenna Bagge kan også mærke en forskel på partneren.

- Det kan jeg helt sikkert mærke. Jeg synes, det var vildt, at det gik så godt, og der var ikke pauser, hvor du fik lov til at puste ud, men du gennemførte megagodt, siger hun til sin partner.

Parret klarede sig da også direkte videre til næste uge i 'Vild med dans'.

Husker du Vickie Jo, der i mange år var fast inventar i 'Vild med dans'? Bliv meget klogere på, hvor hun er i dag lige her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Stort vægttab: Tøjet skal syes ind