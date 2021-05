Storvindere i 'Sommerdrømme': - Ikke en fordel

Det var blevet tid til at indrette uderum i aftenens afsnit af TV 2-programmet 'Sommerdrømme'.

Anne Kühl og Ole Hansen løb med sejren af sommerhuset sidste rum, hvilket betyder, at far og datter dermed har vundet hele tre rum ud af syv i tv-konkurrencen.

- Det var helt fantastisk at løbe med sejren for tredje gang. Det var et af de rum, vi havde satset på, men man vidste jo aldrig, hvad de andre kunne nå at finde på, men det var et godt rum, som vi følte os godt tilpas med, fortæller Ole.

Camilla Kjems og Jacob Carlsson er dommere på 'Sommerdrømme'. Foto: TV2/Simon Grossert Linnemann

Når programmet næste onsdag ruller over skærmen, bliver det afgjort, hvem af programmets fire par der vinder et sommerhus i Marielyst til en værdi af to millioner kroner. Anne og Ole mener dog ikke, at deres chancer er øgede, selvom de har vundet flest rum i huset.

- Langt hen ad vejen så vi rummene som en konkurrence for sig. Det gav selvfølgelig en god fornemmelse at vinde flere gange, men mest fordi det gav os selvtillid. Vi var derimod bevidste om, at det ikke var en fordel i forhold til at vinde eller et tegn på, at vi lå godt an til det, fordi det var helheden af sommerhuset, der var afgørende i sidste ende, forklarer Anne.

- Det gav da et boost på selvtilliden med tre sejre, men vi vidste frem mod finalen, at det ikke kun var dommerne men også gæster fra lokalsamfundet, der skulle kåre vinderne. Gæsterne vidste jo ikke, at vi havde tre sejre med. Så alt var sat tilbage til nul, da vi gik ind i finaleafsnittet, tilføjer Ole.

En fair konkurrence

Mens de to dommere, Camilla Kjems og Jacob Carlsson, hver har en tredjedel af de afgørende stemmer i finalen, har hundrede gæster fra lokalsamfundet i Marielyst den sidste tredjedel af stemmerne.

- Helt personligt havde vi da nok godt kunnet tænke os, at Camilla og Jacob skulle afgøre konkurrencen, fordi de godt kunne se, hvad vi ville med det. Når det er sagt, er det enormt interessant at have folk fra lokalsamfundet til at være med til vurderingen, fordi det giver et bredere billede, fremfor at kun to mennesker bestemmer udfaldet, fortæller Anne.

Når 'Sommerdrømme' ruller over skærmen på TV 2 hver onsdag klokken 20.00, er der meget, der ikke vises på skærmen. Det kan du læse mere om her.