Streaming-bombe: - Situationen er alvorlig

Produktionen af 50 danske tv-serier er indtil videre sat på pause, efter at flere streamingtjenester har afvist at honorere en ny aftale mellem Producentforeningen på den ene side og manuskriptforfattere, instruktører og skuespillere i Create Danmark på den anden.

Aftalen gjorde det dyrere for blandt andre Netflix, Viaplay og TV 2 Play at vise danske tv-serier, og alle tre tjenester har efterfølgende droppet yderligere udvikling af danske serier.

- Det er 50 serier, der er sat på pause, og der er folk, der er arbejdsløse og bliver fyret nu. Så situationen er alvorlig, og det tror jeg, alle parter anerkender, siger Jørgen Ramskov, direktør for Producentforeningen, til Ekstra Bladet.

For to uger siden oplyste parterne, at de ville vende tilbage til forhandlingsbordet, men det er der endnu ikke kommet noget håndgribeligt ud af.

Tavs om detaljer

Jørgen Ramskov fortæller dog, at der fortsat er fuld gang i forhandlinger, der kan gøre alle glade. En uddybning kniber det dog noget mere med at få ud af ham.

- Vi forhandler og har møder i den her uge og i næste uge. Mere er der ikke at sige, siger Jørgen Ramskov.

- Er i kommet tættere på hinanden?

- Der er vi bare derhenne, hvor vi siger, vi forhandler.

- Ja, ok. Kan du fortælle lidt om ...

- Nej, haha.

- Jeg tænkte mere på status for dine medlemmer?

- De går jo glip af indtægter for serierne. Der er folk, der ikke bliver hyret, det er folk, der havde regnet med at komme i arbejde, som bliver arbejdsløse.

- Hvornår håber I at møde hinanden?

- Det ved du godt, man ikke ved under forhandlinger, men jeg tror, at alle parter er fuldstændig med på, at der er behov for en løsning meget snart.

- Så I forhandler videre hen over sommeren?

- Det kan jeg ikke sige noget om. Jeg kan sige, vi forhandler i den her uge og næste uge, siger Jørgen Ramskov.

Jørgen Ramskov til premieren på Netflix-serien 'Kastanjemanden' 21. september 2021. Serien er en af de sidste danske serier, som er udviklet til streamingtjenesten. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til status på forhandlingerne fra både Viaplay og TV 2 Play, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Det har heller ikke været muligt at få en status fra formand for Dansk Skuespillerforbund, Benjamin Boe Rasmussen, der tidligere har udtalt sig på vegne af Create Denmark.