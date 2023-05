Streaming-gigant i kæmpe oprejsning: Abonnenter strømmer ind

Netflix' nye strategi med reklamer og færre penge om måneden viser sig at have båret frugt

Hvis du har været træt af at smide den ene månedsløn efter den anden i streamingtjenester, så havde Netflix for nylig gode nyheder:

Skift pengene ud med reklamer.

Netflix har lanceret en mulighed for at betale syv dollars fremfor ti, hvis man kan indfinde sig med, at der kommer reklamer, imens man ligger i sofaen og ser film.

Og det har vist sig at give pote for streaming-giganten.

Intet mindre end fem millioner abonnenter har fundet vej til den reklamefri version af tjenesten siden lanceringen i november.

Det fortæller chefen for reklamer hos Netflix, Jeremi Gorman, til konferencen Upfront, skriver Reuters.

Ifølge Gorman blev det lanceret, således at man kunne tiltrække flere kunder og tilføje en ny indtægtsstrøm for at kunne bevare konkurrencen om online-seere.

Forventes til Danmark

Enkelte film eller tv-serier er sponsoreret af virksomheder eller firmaer. Derfor vil der være en reklame i starten af et afsnit eller film.

Desuden er der løbende reklamepauser, som tager op til fem minutter per time.

I dag har streamingtjenesten i alt 232,5 millioner abonnenter verden over.

Reklamerne på Netflix er kommet til 12 forskellige lande - blandt andet Tyskland og Storbritannien.

Det vides ikke, hvornår danskerne får mulighed for at spare penge på tjenesten, men der forventes, at det når til Danmark i slutningen af 2023.

