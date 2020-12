Streamingbombe: Sikrer sig eksklusivt indhold fra filmgigant

Viaplay har sikret sig rettighederne til alt eksklusivt indhold fra streamingtjenesten Starzplay. Følgende serier er tilgængelige fra i dag:

'Black Sails' (sæson 1-2)

'Power' (sæson 1-6)

'Ramy' (sæson 1)

'The Girlfriend Experience' (sæson 1)

'The Spanish Princess' (sæson 1)

Enden er nær

'Black Sails' og fem andre serier fra Starzplay er landet på Viaplay. I 2021 følger flere serier og film trop. Pr-foto

I starten af 2021 vil 'Power Book II: Ghost' med Mary J. Blige også kunne streames på Viaplay. Og på sigt vil det fulde katalog fra Starzplay blive tilgængeligt på Viaplay. Det gælder både indkøbte serier samt originale titler som:

'American Gods'

'Becoming Elizabeth'

'Dangerous Liasons'

'High Town'

'Outlander'

'P-Valley'

'Seduced'

'Survivor's Remorse'

'Sweet & Bitter'

The White Princess

'Vida'

'Wrong Man'

Færdig på Netflix: Her kan du fremover se 'Venner'

Starzplay er ejet af den amerikansk-canadiske underholdningsgigant Lionsgate. Og aftalen betyder også, at Viaplay får adgang til det store bagkatalog af serier og tusindvis af blockbuster-film.

Lionsgate står blandt andet bag filmene 'The Hunger Games', 'Texas Chainsaw 3D, 'The Lincoln Lawyer', 'Rambo', 'Blair Witch', 'John Wick: Chapter 2', 'The Expendables 3', 'Dirty Grandpa', 'Hostel' og 'Hotel Rwanda'.

Efter gigantsucces: Afslører nyt Netflix-projekt