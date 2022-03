Streaminggigant hæver prisen

Det bliver dyrere at se film og serier på streamingtjenesten Netflix i Danmark.

Fredag hæver Netflix priserne på to ud af de tre typer af abonnementer, der er at vælge imellem.

Prisen på Netflix Basic forbliver 79 kroner om måneden. Den gør det muligt at se Netflix-indhold på en skærm ad gangen.

Netflix Standard, som byder på HD-kvalitet og indhold på to skærme ad gangen, bliver 15 kroner dyrere om måneden. Det vil sige en prisændring fra 99 kroner om måneden til 114 kroner.

Netflix' dyreste abonnement - Netflix Premium - går fra at koste 129 kroner om måneden til 149 kroner. Altså en prisstigning på 20 kroner om måneden.

Med Netflix Premium er det muligt at streame fra Netflix på fire skærme. Derudover byder abonnementet blandt andet på kvalitet i Ultra HD.

Bedre oplevelser

Streamingtjenesten bliver dyrere for at kunne levere en 'endnu bedre oplevelse'.

- Vi opdaterer vores priser, så vi kan blive ved med at tilbyde en bred vifte af muligheder inden for kvalitetsunderholdning og fortsat investere i serier som 'Kastanjemanden' og film som 'Against the Ice'.

- Vores basis-medlemskab bevarer den samme pris, så flest mulige kan få glæde af vores indhold, oplyser Netflix til Ritzau.

Personer, der i dag har Netflix, får besked, en måned før prisændringerne træder i kraft.

For andre gælder prisstigningerne med det samme. Det vil sige, at hvis du fredag vil oprette et abonnement hos Netflix, så er det for to af abonnementstyperne dyrere end førhen.

Netflix kom til Danmark for ti år siden. Det er en af de største streamingtjenester i Danmark.

Netflix har over de senere år stået bag flere film og serier, som har høstet international anerkendelse i form af Oscar- og Emmy-priser.