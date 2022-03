Streaminggigant indfører reklamer

Fra 2023 indfører Disney+ et abonnement med reklamer, som bliver billigere end de nuværende muligheder. Det oplyser streaminggiganten i en pressemeddelelse.

'At udvide adgangen til Disney+ til et bredere publikum til en lavere pris er en sejr for alle - kunder, annoncører og historiefortællere', udtaler Kareem Daniel, formand for Disney Media and Entertainment Distribution.

Ifølge pressemeddelelsen har annoncørerne gennem længere tid skreget på at kunne vise sig frem på Disney+, hvilket de altså nu får mulighed for.

Disney+ har lige nu omkring 130 millioner abonnenter på verdensplan. Det nye abonnement skal hjælpe streamingtjenesten med at nå 230-260 millioner abonnementer i 2024. Disney+ med reklamer lanceres allerede sidst i 2022 i USA, mens resten af verden altså må vente til 2023.

Et abonnement på Disney+ koster i øjeblikket 79 kroner pr. måned - eller 790 kroner for et år ad gangen.

På Netflix kan du lige nu streame serien om den falske tyske arving, der svindlede New Yorks elite for millioner. Få sandheden bag hitserien her (+).