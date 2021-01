Streamingtjeneste har skiftet navn og sænker prisen

Det har været kendt et stykke tid, og nu er det en realitet: Streamingtjenesten Dplay har tirsdag skiftet navn til discovery+.

Du vil blandt andet opleve navneskiftet, hvis du opdaterer din dplay-app på en bærbar enhed. Og hvis du går ind på dplay.dk, bliver du nu viderestillet til discoveryplus.dk.

Navnet og logoet er i første omgang den eneste ændringer, som brugerne vil opleve, men der vil allerede i januar blive lanceret flere eksklusive discovery+-programmer.

Og så er prisen for abonnementet 'Sport & Underholdning' sat ned med 30 kroner til 149 kroner pr./md.

Med den pakke kan du i begyndelsen af året blandt andet se Australian Open, Superliga, Europa League, FA Cup, Carabao Cup og tre herrefodbold-landsholdskampe i marts måned.

Rystet Remee: - Jeg kunne ikke længere trække vejret

Det er stort set kun logoet, der er nyt i den opdaterede app til iPhone.

Navneændringen sker som led i en større global lancering af streamingtjenesten discovery+.

'Jeg er stolt af at vi nu kan give vores brugere et helt nyt look og endnu mere underholdning på vores streamingtjeneste, som for eksempel nye programmer som 'Jaget vildt: Kendte på flugt' og 'Stjerner i trøjen', en helt ny sæson af 'Over Atlanten', BBC's naturdokumentarer og De Olympiske Lege i Tokyo til sommer. Alle vores brugere vil have adgang til de samme fantastiske serier, dokumentarer, sport og kanaler som de havde før, og i løbet af året vil vi tilbyde endnu flere enestående seeroplevelser og også lægge mere af vores sportsindhold over til discovery+,' udtaler Nicklas Norrby, CEO for Discovery i Norden, i en pressemeddelelse.

Dansk tv-serie klar til USA