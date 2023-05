Tidligere på ugen brød forhandlingerne mellem amerikanske manuskriptforfattere og film- og tv-producenter sammen, og siden tirsdag har de 11.00 medlemmer af foreningen Writers Guild of America (WGA) strejket.

Først gik strejken ud over talkshows og underholdningsprogrammer, der skrives og produceres fra dag til dag heriblandt 'The Late Show' og 'The Tonight Show', og nu rammer den flere produktioner.

Ifølge Deadline har produktionen bag Netflix-hittet 'Stranger Things' netop meddelt, at optagelserne til seriens ventede femte sæson sættes på pause.

Annonce:

'Skrivearbejdet stopper ikke, fordi optagelserne går i gang'. Selvom vi glæder os til at begynde arbejdet med vores fantastiske cast og hold, er det ikke muligt under denne strejke. Vi håber, der kommer en fair aftale snart, så vi kan komme tilbage på arbejde. Indtil da - over and out', skriver skaberne af serien, Matt og Ross Duffer, i en udtalelse ifølge Deadline.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Her kan du se traileren til hit-seriens fjerde sæson.

Vil ikke erstattes

Optagelserne til den femte og sidste sæson af 'Stranger Things' er endnu ikke gået i gang, og fortsætter strejken, kan fans altså komme til at vente på finalen.

De 11.000 strejkende ønsker bedre løn- og arbejdsvilkår, efter de seneste års stigende brug af streamingtjenester, som ifølge WGA har forringet vilkårerne.

Derudover kræver de lovning på, at produktionsselskaberne ikke vil erstatte deres arbejdskraft med brug af kunstig intelligens til at skrive manuskripter.

Mens manuskriptforfatterne strejker over dårlig løn, skovler skuespillerne i 'Stranger Things' penge ind på serien. Læs: Lønnen afsløret: Steget 1400 procent

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Strejken fortsætter: Udskyder optagelser