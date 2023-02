Striden er ikke slut endnu: Saxo Bank overvejer Pressenævnet

Onsdag kunne TV 2 meddele, at deres seere kan se deres dokumentar om Saxo Bank nu på søndag 26. februar.

Den omdiskuterede dokumentar handler om, hvordan stifterne, Lars Seier Christensen og Kim Fournais, har tjent kæmpe formuer på mistænkelige handler med russiske kunder.

Formuleringen om de russiske kunder blev dog fjernet fra TV 2's hjemmeside, mens kanalen også valgte at udskyde dokumentaren, da Saxo Bank i efteråret havde haft den til gennemsyn.

Og Saxo Bank er da mildt sagt heller ikke tilfredse med, at TV 2 nu sender programmet på gaden:

- Pressenævnet er helt klar noget, vi overvejer, fordi der har været så mange fejl og manipulationer i produktionen, siger Saxo Banks kommunikationschef, Lasse Lilholt, til Ekstra Bladet, og fortsætter:

- Nu ser vi programmet på søndag, og så ser vi, hvad vi ender med at gøre.

Lars Seier Christensen og Kim Fournais stiftede Saxo Bank sammen, og det er deres rejse med banken, som TV 2 kigger nærmere på i dokumentaren. Foto: Lars Krabbe/Polfoto

Annonce:

Vil trække udtalelse tilbage

I TV 2's nye pressemeddelelse om den kommende premiere skriver tv-stationen, at Saxo Bank gennem deres advokat har 'meddelt TV 2, at Kim Fournais ønsker at trække sine udtalelser om, hvor bankens kunder kom fra, og hvad det har betydet for banken, tilbage, med den begrundelse, at der var tale om 'en fejlerindring'.

TV 2 har dog valgt at bringe Kim Fournais udtalelser i den kommende dokumentar.

'Han har været direktør i banken i 30 år. Han er blevet interviewet ad tre omgange i flere timer over en periode på fem måneder, og han er inden hvert interview både skriftligt og på møderne blevet præsenteret for de overordnede emne', lyder begrundelsen i pressemeddelelsen.

Uenig med TV 2

Men Lasse Lilholt mener om ikke, at de rammer, Saxo Bank har fået før interviews, har været dækkende for, hvad interviewene rent faktisk endte med at handle om.

Annonce:

- Det er forkert, at han er blevet briefet grundigt forud for møderne. Det er heller ikke noget, vi som sådan kræver. Men det har været meget løse interviewrammer. Det er først til allersidst, vi bliver gjort opmærksomme på, hvordan de vil strikke det sammen, og det tror jeg også er meget sigende for, hvordan deres resultat er blevet.

- Skal Kim Fournais ikke bare stå på mål for de ting, han har sagt til TV 2?

- Det gør han også. Men TV 2 tager det ud af kontekst. Der er mange eksempler på, at TV 2 har klippet programmet meget misvisende. Og selvfølgelig skal der være kritiske elementer, men det er også noget andet, når man til en start kommer og siger, at man vil lave et erhvevsportræt.

TV 2 har tidligere afvist over for Ekstra Bladet, at de har gjort noget forkert i forbindelse med produktionen af dokumentaren.

Annonce:

'Vi kan ikke genkende det billede, som Saxo Bank forsøger at tegne. De forsøger at miskreditere dokumentaren, før den overhovedet er færdig eller er blevet offentliggjort. Der har været en lang proces gennem måneder med interviews og forelæggelser af oplysninger og materiale. Hovedpersonerne kender til det overordnede indhold og har gjort det i lang tid,' skrev TV 2-redaktør Lasse Bjerre til Ekstra Bladet sidste år.

Du kan se 'Saxo Bank bag facaden' på TV 2 og TV 2 Play på søndag.