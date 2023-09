Striden fortsætter om TV 2-optagelser: Hestemilliardær anker

Mandag klokken 11:05 tikkede afgørelsen ind.

TV 2 kan, når kanalen til efteråret planlægger at sende 'Operation X', vise de skjulte optagelser fra virksomheden Helgstrand Dressage, der ejes af hestemilliardær Andreas Helgstand.

Det slog Retten i Aalborg fast, ligesom Helstrand Dressage ApS skal betale sagens omkostninger på 30.000 kroner.

En afgørelse, som Helgstrand Dressage har valgt at anke.

'Vi venter nu på landsrettens behandling og beslutning og vil afholde os fra at kommentere sagen indtil da,' skriver Helstrand Dressage på Facebook.

Det var Andreas Helgstrand, der i første omgang havde anlagt sagen mod TV 2 for at få nedlagt fogedforbud mod offentliggørelse af de skjulte optagelser i staldene. Han har desuden politianmeldt alle involverede TV 2-medarbejdere.

Annonce:

Anklaget for dyremishandling

Tidligere har TV 2-redaktør Ketil Alstrup i retten forklaret, at optagelserne dokumenterer samtaler mellem ansatte i Helgstrands dressurstald om, at flere heste har haft blod i munden fra sår, som ikke får lov at hele, samt sår fra pisk og sporer, der dækkes med skosværte.

Desuden viser optagelserne ifølge redaktøren, at man hos Helgstrand Dressage gør brug af metoden rollkur, som har været forbudt i flere år i Danmark, og som af eksperter er blevet kaldt 'dyremishandling'. Med metoden tvinges hesten af sin rytter til at bøje nakken ved brug af et skarpt bid.

Andreas Helgstrand har i retten ifølge Nordjyske afvist, at der skulle være tale om dyremishandling.

- Det er ligesom en hund, der bider en gang imellem. Man skal sætte hestene på plads, ellers er de farlige, store dyr. Men ingen er på min matrikel for at skade heste, lød det tidligere på måneden i retten fra rigmanden ifølge mediet.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Andreas Helgstrand. Det har ikke været muligt.

Helgstrand er Danmarks største spiller, når det drejer sig om heste, og det kan mærkes på kistebunden - se hans enorme rigdom her.