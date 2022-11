Stripper med i 'Vild med dans'

Thomas Evers Poulsen blev båret ind af stripper under sin og Natasha Brocks freestyle

Det var på skuldrene af to hærdebrede mænd, at Thomas Evers Poulsen gjorde sin entré i fredag aftens freestyle under finalen af 'Vild med dans'.

Kun iført en kort glimmerjakke og underbukser prøvede han at stjæle rampelyset fra sin partner, komiker Natasha Brock, i en planlagt sketch.

Simon Iversen (th.) bærer Thomas Evers Poulsen ind til aftenens freestyle i finalen af 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Men den årvågne seer kunne måske genkende en af de tatoverede mænd, som bar Thomas Evers ned ad trappen. Han er nemlig selv kendt fra DR-programmet 'Hård udenpå', hvor han ærligt fortæller om livet på steroider.

Og så er han stripper i sin fritid, hvilket han ærligt har fortalt og vist Ekstra Bladet om her:

