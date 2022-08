Succes-program skriver historie: I aften sker det for første gang

I den spritnye sæson af 'Gift ved første blik' bliver Anders Reinholdt Jonssen gift med en mand. Det er aldrig sket før i DR's guldkalv, at to af samme køn vies for åben skærm

Anders Reinholdt Jonssen bliver i aften gift på tv, når DR1 viser første afsnit af denne sæsons 'Gift ved første blik'.

Men det er ikke en kvinde, han bliver smedet sammen med i det populære programkoncept, som opfinderen Danmarks Radio med succes har solgt til en lang række andre lande.

Det er derimod en mand, homoseksuelle Anders siger ja til at leve med i med- og modgang, selvom de to - som konceptet nu engang lægger op til - aldrig tidligere har mødt hinanden forud for vielsen.

Det er første gang, to af samme køn siger ja til hinanden i 'Gift ved første blik', og dermed følger programmet i fodsporene på f.eks. 'Vild med dans' og 'Landmand søger kærlighed', hvor der også i nyere tid har været homoseksuelle par med som deltagere, ligesom man i 'Paradise' nu i modsætning til tidligere kan opleve, at folk af samme køn må danne par.

Programmet ligger allerede klar som online-streaming på dr.dk, men for ikke at ødelægge spændingen for tilhængere af flow-tv har vi valgt ikke at afsløre navnet på Anders' nyslåede ægtemand i denne artikel. Foto: Mette Uhl/DR

Et stort behov

Det er en udvikling, der glæder Anders Reinholdt Jonssen:

- Der er et stort behov for at tale om homoseksuelle og rettigheder. Lige så snart der ikke er behov for at tale om det længere, så er det jo perfekt, og jeg glæder mig til den dag, hvor det er helt naturligt, at homoseksuelle deltager i et tv-program som par, og hvor der ikke sættes fokus på det. Vi er ikke dér endnu, og indtil den dag kommer, så er det en vigtig debat at tage sideløbende, siger han og fortsætter:

- Jeg har jo for eksempel ikke ret til at blive gift i kirken, fordi jeg har en bestemt seksualitet, så på den måde er der bestemt ikke lige rettigheder. Det er jo op til præsten i den enkelte kirke, om de vil vie et homoseksuelt par. Dette gælder i øvrigt også en række andre ting i samfundet. Jeg glæder mig da til den dag, hvor alle i det her land synes, det er helt normalt at være homoseksuel, og at der ikke er behov for særlig fokus på det, lyder det fra den nyslåede tv-deltager.

Forskånet for negativitet

Anders Reinholdt Jonssen har aldrig selv oplevet noget negativt i forbindelse med sin seksualitet, men han er fuldt ud klar over, at andre måske ikke er så heldige som ham.

- Jeg føler ikke, at det at være homoseksuel er en del af min identitet, men jeg er meget bevidst om, at der sidder rigtig mange teenagere derude og har det rigtig svært, når de vokser op. Derfor tror jeg på, at når man er med i et program som det her og får en bredere repræsentation løbende, jo nemmere gør man det også for dem. Og det synes jeg er cool at være en del af, siger Anders Reinholdt Jonssen.

Derudover mener han, at det er en god ting at vise for seerne, hvordan et bryllup for homoseksuelle kan foregå.

- Der har jo været homoseksuelle med i andre programmer, men nu er det første gang i ’Gift ved første blik’, og da er der jo også nogle bundne traditioner, der sættes fokus på. F.eks. hvem der skal føre hvem ind, hvordan bærer man partneren over dørtærsklen og den slags ting. Det synes jeg da også er fint at være med til at vise, lyder det.

Se premieren på 'Gift ved første blik' klokken 20 på DR1 i aften, eller stream allerede nu programmet her.