Succesfuld udenlandsk tv-serie: Kæmpe hyldest til København

Serien 'The Bear's nye sæson høster vilde anmeldelser, og den udmærker sig - set med danske briller - ved, at afsnit fire nærmest er én lang reklamevideo for - og postkort fra - den danske hovedstad

København er en af verdens førende gastronomiske hovedstæder, og den slags bliver naturligvis også bemærket i udlandet, hvor især madmastodonter som Noma, Alchemist og Geranium er verdenskendte og vælter sig i anerkendelse.

Men også på seriefronten kommer de gode danske restauranter Danmarks omdømme til gode.

Den populære tv-serie 'The Bear', der er en hyldest til restaurations- og kokkefaget, havde herhjemme premiere på den spritnye sæson i begyndelsen af august på Disney+, efter at den prisvindende første sæson tog en samlet serieverden med storm.

Der er masser af referencer til den danske hovedstad sæsonen igennem, bl.a. skal seriens hovedperson, Carmen 'Carmy' Berzatto, spillet af Jeremy Allen White, forestille at være uddannet på Noma.

Men som Ekstra Bladet skrev i juni, er det - set med danske øjne - især værd at bemærke afsnit fire, der nærmest er én stor hyldest til København.

Dengang var det i juni endnu ikke muligt at se afsnittet herhjemme, men det er det nu, og det er en vild reklame for den danske hovedstad, der er tale om i afsnit fire, må man blot konstatere.

Dessetkokken Marcus er på rejse til Danmark og København, hvor det skal forestille, at han får oplæring i dessertkunst på Noma. Foto: Chuck Hodes/Disney+

Hovedpersonen Carmy sender nemlig sin dessertkok Marcus til København, hvor han på noget, der skal forestille at være Noma, får tips og tricks af en erfaren britisk kok på stedet.

Denne spilles af Will Poulter, der er kendt fra 'Guardians of the Galaxy', 'Dopesick', 'Familien Miller' og 'The Maze Runner'.

Der er mange intense madscener mellem Marcus spillet af Lionel Boyce (th.) og Will Poulter. Foto: Chuck Hodes/Disney+

Postkort fra København

Ud over de stille, men intense scener, hvor Marcus dygtiggør sig i ekstremt lækker dessertkunst, klippes der rundt til alverdens seværdigheder og smukke steder i København - og ikke altid de mest åbenlyse.

For der vises i længere klipsekvenser både en række smukke bygninger og huse, springvand, arkitektur, husbåde, cyklende danskere, havneidyl, Nyhavn og generelt smuk natur og lækre oaser i det københavnske - nærmest som var det en timelang reklamefilm for storbyen.

'Det er København som et turistpostkort, vi får serveret. Smuk, lækker og cool, så tak for det'.

Sådan skriver den fra tv kendte film- og serieanmelder Ann Lind Andersen i sin anmeldelse af sæsonen og konstaterer, at vi får København serveret 'fra byens absolut bedste side'.

Hun kalder i sin anmeldelse på sitet vielskerserier.dk anden sæson af 'The Bear' for 'en af årets bedste serier'.

Du kan som nævnt se den på Disney+, hvis du er blevet nysgerrig på, hvordan vor danske hovedstad præsenteres.