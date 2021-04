Susanne Biers søn debuterer med stjernespækket film

Plakaten byder på både danske og internationale stjerner, når Gabriel Bier Gislason for første gang kaster sig ud i at lave en spillefilm.

Det sker med 'Natten har øjne', som bliver optaget i København og London hen over den næste måned.

Og på filmsettet finder man de danske talenter Sofie Gråbøl, der for nylig spillede anklager i Susanne Biers miniserie 'The Undoing', Doggystyle-skuespilleren Josefine Park og David Dencik, der til efteråret kan ses i den længe ventede James Bond-film 'No Time to Die'.

De danske skuespillere får selskab af den britiske stjerne Ellie Kendrick, der spillede rollen som Meera Reed i den prisbelønnede HBO-serie 'Game of Thrones'.

Selv om det er Gabriel Bier Gislasons spillefilmsdebut, har han samlet et hold af garvede kræfter. Fra venstre er det David Dencik, Sofie Gråbøl, Gabriel Bier Gislason, Josefine Park og Ellie Kendrick. Foto: Søren Kirkegaard/Free

Og det er ikke småting, skuespillerholdet har sagt ja til at kaste sig ud i. 'Natten har øjne' er nemlig intet mindre end en gyser og en kærlighedshistorie tilsat komedie og jødisk mytologi.

- 'Natten har øjne' udsprang af en lyst til at lave en gyserfilm bygget op omkring jødisk mytologi. Jeg ville gerne have, at min første spillefilm på sin egen excentriske måde trak på min egen religions mystik, kunst og dogmer, på samme frie måde som eksempelvis 'Eksorcisten' trak på kristendommen, forklarer Gabriel Bier Gislason i pressemeddelelsen.

- Som historien tog form i mit hoved, blev det dog mere og mere tydeligt, at 'Natten har øjne' mere end noget andet er en kærlighedshistorie. En uhyggelig én af slagsen, men en kærlighedshistorie ikke desto mindre, der handler om, hvor langt man vil gå, og hvor meget man vil ofre for dem, man elsker, siger han videre.

Gabriel Bier Gislason har skrevet manuskriptet og skal selv instruere filmen.

Han er uddannet instruktør og manuskriptforfatter fra filmskolen ved New York University og har fire kortfilm bag sig. Lige nu er han også i gang med at udvikle to danske tv-serier.

Og som navnet afslører, kommer filmpassionen ikke fra fremmede. Han er nemlig søn af den oscarvindende instruktør Susanne Bier og den robertbelønnede klipper og instruktør Tómas Gislason.

'Natten har øjne' får premiere i foråret 2022.