Svarer igen: - Det er en meget dårlig indstilling

- Mænd og kvinder taber sig tit mange kilo i det her program. Jeg er spændt på, hvordan Jenna ser ud, når det her er færdigt.

Sådan lød ordene fra dommer Britt Bendixen henvendt til 'Bagedyst'-darlingen Micki Cheng og hans partner Jenna Bagge, efter de havde været på scenen under fredagens 'Vild med dans'.

Den kommentar fik hurtigt flere vrede seere til tasterne.

'Føj en ubehagelig kommentar', skrev en i Ekstra Bladets liveblog.

'Fatshaming', skrev en anden, mens flere skrev, at man ikke kunne tillade sig at joke med vægt på den måde.

Det mener Britt Bendixen dog sagtens, man kan.

- Jeg siger som regel det, jeg tænker. Det er jeg ikke bange for, siger hun til Ekstra Bladet, da vi møder hende umiddelbart efter showet.

- Jeg kommenterede jo ikke hendes (Jennas, red.) vægt. Hun er en smaddertynd og ualmindelig smuk pige.

Dårlig indstilling

Britt Bendixen mener da også, at folk har for travlt med at misforstå hendes kommentarer.

- Folk sidder ligesom kun og venter på en anledning til at hakke folk ned, og det er meget meget dårlig indstilling, siger Britt Bendixen, der derfor heller ikke tager det tungt, men bare tænker, at det er 'pjat og ballade'.

Jenna Bagge og Micki Cheng tog kommentaren med ophøjet ro. Foto: Jonas Olufson

Heller ikke Micki Cheng eller Jenna Bagge tager kommentaren tungt.

- Jeg tænker bare, at jeg kunne jo godt bage Jenna nogle kager. Hun må vælge, om jeg skal bruge min tid på at bage kage eller træne. Jeg tror, hun helst vil have, at jeg træner, siger Micki Cheng med et grin.

- Synes I, det er i orden, at man kommer med en kommentar om vægt på den måde?

- Jeg synes, det er meget sødt, for hun mente jo ikke noget ondt med det. Havde hun sagt det til mig, så havde jeg bare sagt: 'Kom Britt'. Der er masser af det, griner Micki Cheng.

Læs om 'Vild med dans'-stjernernes hemmeligt backstage-krav her.