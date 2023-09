Svarer igen efter kritik: 'Skift kanal, eller sluk'

Mandag løb femte afsnit af efterårets omgang 'Spise med Price' over skærmen, hvilket affødte nogle vrede reaktioner blandt seerne.

I brødrene Prices nyeste afsnit af deres populære madprogram blev der nemlig gjort grin med fagforeninger - alt imens deres egen restaurant ligger i konflikt med 3F.

Og på Instagram tager tv-kokken nu bladet fra munden og giver igen til dem, som ikke grinte, da de så tv mandag aften.

'Findes der virkelig nogen, der seriøst tror, at James og jeg ville bruge Spise med Price til at genere fagbevægelsen?', indleder Adam Price retorisk og fortsætter med at forklare sine følgere, hvad der er op og ned:

'Hermed et suk fra virkeligheden: Spise med Price 'Natmad' er optaget, længe før overenskomstforhandlingerne omkring vores restauranter brød sammen. Der er INGEN forbindelse mellem programmet og virkeligheden. Det kræver en ekstrem naivitet at forestille sig, at vi kunne finde på (og at DR ville tillade…) at bruge den bedste sendetid til at kommentere på en aktuel situation.

Brødrene Price har tre restauranter med navnet Brdr. Price. I København K, i Herning og som set her i Tivoli i København. Foto: Philip Davali

Spiller ond boss

'Spise med Price' er kendetegnet ved, at Adam Price og James Price ofte har små indslag i form af sketcher eller andre påhit undervejs i programmerne, hvor det er tydeligt, at de to spiller fiktive versioner af sig selv.

Og i begyndelsen af mandagens udsendelse ankommer makkerparet således dalrende til optagelserne ud på eftermiddagen, mens man må forstå, at kameraholdet har ventet på stjernerne siden klokken 8.30 om morgenen. Og med udsigt til at optagelserne skal vare til ud på natten, udtrykker programmets tilrettelægger bekymring for arbejdstidsreglerne og frygter en arbejdsdag på 18 timer.

- Ja, men altså, vi er jo ikke i noget forbund. Vi er jo bare os selv, lyder svaret tørt fra Adam Price i programmet, der også ser sig sur på det, der skal forestille at være en tillidsmand fra DR, senere i programmet.

'Spise med Price' havde premiere i 2008. Her ses de to brødre i et afsnit fra 2009. Foto: Jens Rasmussen/DR

'Skift kanal'

I sit opslag på Instagram skriver Adam Price, at han og hans bror naturligvis spiller skuespil, når de optræder som 'to verdensfjerne tv-værter, der er fuldkommen uvidende om arbejdstidsregler og derudover er så ubegribelig arrogante, at vi lidt inde i programmet ydermere tager en lur på to timer, mens holdet står og venter'.

Han har også en klar opfordring til de seere, som ikke kan se det morsomme i brødrenes optræden:

'Hvis det ikke er din humor: fint. Skift kanal, eller sluk i de minutter. Vi har i programmets 15-årige historie gjort grin med os selv og alle tænkelige autoriteter og institutioner. Jeg vælger personligt at tro på, at seerne sagtens kan se, at 'Spise med Price' er et humoristisk madprogram, der tager maden alvorligt, men ellers joker med rigtig meget'.

Price-brødrene og A Hereford Beefstouw opsagde tidligere i år deres overenskomster med 3F. Forhandlingerne er nu brudt sammen, og fagbevægelsen har indkaldt til en demonstration, der varer flere dage Price-brødrene og A Hereford Beefstouw opsagde tidligere i år deres overenskomster med 3F

Verserende strid

Tidligere på året opsagde restauranterne Brdr. Price og A Hereford Beefstouw nemlig deres overneskomst med 3F.

I stedet foreslog restauranterne ifølge 3F en aftale, hvor lønstrukturen ændres, hvilket ifølge 3F's beregninger kommer til at betyde, at de fuldtidsansatte ufaglærte tjenere går 30 procent ned i løn, hvilket svarer til knap 11.000 kroner om måneden.

Det er altså den tvist, som nogle seere mente, at brødreparret kommenterede i det seneste afsnit af deres programrække, der har kørt siden 2008 og nu er nået til sin 15. sæson.