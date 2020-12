Svarer igen: Kvinder snakker så meget

Martin Jensen er en bramfri ung mand, der er klar til at indtage 'X Factor'

Tv-værten Sofie Linde var klar i spyttet, da hun under Ekstra Bladets virtuelle interview med hende og afløseren Melvin Kakooza.

Her forsøgte hun at give den vikarierende komiker har et par råd med på vejen.

- Vi har jo fået en vild, ung mand ind, og Martin er altså vant til at bestemme eller i hvert fald vide, hvad han gerne vil. Din største opgave i forhold til at overholde tiden, det bliver Martin, lød det fra Sofie Linde med henvisning til Martin Jensen, der er ny mand i dommerpanelet.

- Det var mirakuløst

Og der er tilsyneladende noget om sagen. Da Ekstra Bladet får 29-årige Martin Jensen i røret, og han hører, hvad Sofie Linde har sagt, kommer svaret prompte.

- Haha, du ved jo, at kvinder snakker meget, ik?, inden han hurtigt får føjet ind:

- Der fik jeg vist lige gjort mig uvenner med halvdelen af Danmark.

Iskold type

Han fortæller om en gensidig respekt de tre dommere imellem, hvor der bliver spillet på hinandens stærke sider, og folk undlader at kloge sig på emner, de ikke rigtig ved noget om.

- Jeg tror bare, det er en rigtig, rigtig fin kombination af mennesker, der er involveret i 'X Factor' i år, siger han.

- Hvordan har det været at skulle slukke deltagernes drømme?

- Whatever (det lige meget, red.).

- Whatever?

- Ja.

- Du er iskold, Martin?

- Jeg ved, hvad der skal til. Og følelser får dig altså ikke langt i musikbranchen. Følelser skal være i sange - ikke ude bagved.

Dj'en Martin Jensen er ny dommer i 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

- Men er det ikke lettere sagt end gjort, når Mette på 15 år står og græder, fordi hendes drøm er slukket?

- Jo, men det var ikke mig, der fik dem til at græde, det var Blachman, så det kan du spørge ham om, haha.

- Jeg ved jo godt, at alle har en drøm, men vi kan jo ikke bare sidde og uddele musikkarrierer til højre og venstre, når der ikke er noget talent. Talentet skal være der, før du kan bygge videre på det med viljen, og nogle mennesker har bare ikke den selvindsigt til at se, at de ikke kan synge, siger Martin Jensen.

- Jeg er rigtig, rigtig, rigtig nervøs

Han nævner sig selv som eksempel. Han har stor succes som dj, men han kan ikke synge. Derfor undlader han at synge.

- Med rigtig mange af de auditions, vi har haft inde, tænker man 'for fanden da, hvordan kan I ikke selv høre det?'. Og så kommer der en usleben diamant indimellem, hvor man skal bruge to timer, og så er de på ret kurs. Det er dér, det bliver interessant, sjovt og udfordrende.